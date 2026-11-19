تسببت عواصف رعدية شديدة ورياح قوية ضربت ولاية جنوب أستراليا، اليوم (الخميس)، في انهيار أبراج رئيسية لنقل الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن نحو 24 ألف عقار في شبه جزيرة آير، وسط تحذيرات من احتمال استمرار انقطاع الكهرباء لعدة أيام.

ووفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية «ABC»، أدت العواصف إلى انهيار برجين لنقل الكهرباء وتضرر برج ثالث في منطقة وارميندا، ما تسبب في اضطراب إمدادات الطاقة إلى مناطق واسعة، بينها بورت لينكولن وسيدونا، إلى جانب تأثر خدمات الاتصالات وعدد من المرافق الحيوية.



أضرار واسعة في شبكة الكهرباء

وأوضحت شركة «إلكترا نت» المسؤولة عن شبكة نقل الكهرباء أن العواصف ضربت المنطقة نحو الساعة الثالثة عصرًا بالتوقيت المحلي، وتسببت في أضرار جسيمة بالبنية التحتية، مشيرة إلى أن إعادة التيار الكهربائي بصورة كاملة قد تستغرق وقتًا بسبب حجم الأضرار.

وقال أحد المزارعين في المنطقة إن الرياح أسقطت برجين يبلغ ارتفاعهما نحو 25 إلى 30 مترًا، فيما تعرض الجزء العلوي من برج ثالث للانهيار، مشبهًا حجم الدمار بتعرض الأبراج للسحق.



إعلان حالة طوارئ

وأعلنت حكومة جنوب أستراليا حالة طوارئ خاصة بإمدادات الكهرباء، في محاولة لتسريع عمليات الاستجابة وتوفير مصادر بديلة للطاقة للمناطق المتضررة.

وأكد رئيس حكومة الولاية بيتر ماليناوسكاس أن السلطات تعمل على تشغيل مولدات إضافية لتعويض نقص الكهرباء، خصوصًا في المناطق التي تضم مستشفيات ومرافق خدمية، مشيرًا إلى أن ثمانية مستشفيات تأثرت بالانقطاع، لكنها واصلت العمل باستخدام أنظمة الطاقة الاحتياطية.

كما تقرر إغلاق عدد من المدارس يوم الجمعة، نتيجة اضطراب إمدادات الكهرباء، فيما أفاد سكان بوجود صعوبات في خدمات الاتصالات الهاتفية والإنترنت.



جهود لإعادة التيار

وأظهرت التحديثات اللاحقة انخفاض عدد العقارات التي لا تزال دون كهرباء إلى نحو 14,500 عقار بحلول الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وأكدت الجهات المختصة استمرار عمليات تقييم الأضرار وإصلاح الشبكة، داعية السكان إلى الابتعاد عن خطوط الكهرباء المتساقطة والمناطق المتضررة حفاظًا على سلامتهم.