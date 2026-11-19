اعتلت الطالبة السعودية ندى المغيري، البالغة من العمر 12 عاماً، منصة مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغيّر المناخ «كوب 31» (COP31) في أنطاليا بتركيا، وأوضحت في كلمتها كيف ساهمت جهود تشجير مدينتها في تشكيل رؤيتها لمستقبل أكثر استدامة. وألقت ندى كلمتها باللغة الإنجليزية إلى جانب مشاركين صغار من ست دول، حيث تحدّثت عن جهود تشجير المناطق الحضرية في الرياض، وهو موضوع يرتبط ارتباطاً وثيقاً ببرنامج «الرياض الخضراء» ومبادرة «السعودية الخضراء»، في إطار «رؤية السعودية 2030».

وتُمثّل مشاركة ندى العام الرابع على التوالي لمشاركة طالب سعودي في وفد الأطفال التابع لمنصة 51Talk في أحد مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالمناخ، وذلك بعد المشاركات في مؤتمرات «كوب 28» في دبي، و«كوب 29» في باكو، و«كوب 30» في بيليم.

متحدّثة صغيرة من أجل رياض أكثر خضرة

حصلت ندى على فرصة المشاركة في مؤتمر «كوب 31» بعد فوزها في مسابقة للخطابة نظمتها 51Talk في المملكة العربية السعودية. وقد أوضحت في كلمتها كيف تُسهم الحدائق الجديدة والشوارع المحفوفة بالأشجار والمساحات الخضراء في إحداث تحوّل في الرياض، وسلطت الضوء على أهمية الحفاظ على استدامة هذه المساحات في ظل المناخ الصحراوي بالنسبة إلى أطفال جيلها.

وقالت ندى: «إنّ الاستدامة الحقيقية لا تقتصر على إيجاد مساحة خضراء اليوم، بل تتمثل في ضمان قدرتها على البقاء في المستقبل».

وأضافت: «نحن، الجيل الصغير، لا نطلب من القادة حماية مستقبلنا فحسب، بل نحن مستعدون للمساهمة في بنائه».

وتابعت ندى قائلةً: «عندما وقفت على تلك المنصة، شعرتُ بأنّني أتحدّث باسم كل طفل في الرياض. وعندما التقيت بأصدقاء من دول عديدة اتضح لي أنّنا جميعاً نتطلع إلى الشيء نفسه: وطن أكثر خضرة لأجيال المستقبل». وقد التقت ندى، خارج إطار المنصة، بمتحدّثين صغار من تركيا والكويت وتايلند وإندونيسيا والصين، وتبادلت معهم الأفكار حول تجارب الأطفال في بلدان مختلفة مع تغيّر المناخ.

تحويل اللغة الإنجليزية إلى صوت للتغيير

تساعد منصة 51Talk الأطفال على بناء مهارات تواصل عملية، وذلك من خلال دروس لغة إنجليزية فردية مُخصّصة (مُعلّم واحد لطالب واحد) عبر الإنترنت، ومناهج دراسية مُنظّمة، وشبكة عالمية تضم أكثر من 10,000 مُعلّم للغة الإنجليزية. ولمواصلة دعم مهارات التواصل العملية، أطلقت منصة 51Talk منهج «إنجليزي مصمم للسعوديين» (Global Communicator) في المملكة العربية السعودية، وهو منهج جديد لتعليم اللغة الإنجليزية يهدف إلى ربط تعلم اللغة بالتواصل في مواقف الحياة الواقعية. ويستند المنهج إلى مقرّر دراسي مُرخّص من Oxford University Press (دار نشر جامعة أكسفورد) وطوّرته منصة 51Talk، ويضم قصصاً وشخصيات ومواقف يومية متجذرة في الثقافة السعودية، ممّا يساعد الأطفال على تعلم اللغة الإنجليزية من خلال أماكن وتقاليد ومواقف مألوفة لهم.

ومن خلال أنشطة تفاعلية غامرة قائمة على المهام، يتدرّب الأطفال على التعبير عن آرائهم وحل المشكلات والتواصل بثقة. كما تُسهم أدوات التخصيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومتابعة أداء الأطفال في تكييف الدروس وفقاً لاحتياجات كل طفل، وجعل تقدّمهم أكثر وضوحاً لأسرهم.

نبذة عن 51Talk

تأسّست منصة 51Talk عام 2011، وهي منصة عالمية لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت بنظام الدروس الفردية (مُعلّم واحد لطفل واحد) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و15 عاماً. ومن خلال الدروس التفاعلية والمناهج المُنظّمة والتعليم المُخصّص، تساعد 51Talk المتعلمين الصغار على بناء مهارات تواصل عملية والتحدُّث بثقة. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.51talk.com/ar/index/