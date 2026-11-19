طوّر باحثون كنديون لاصقة طبية ذكية قادرة على مراقبة مؤشرات إصابة عضلة القلب بصورة مستمرة، في ابتكار قد يساعد مستقبلًا على اكتشاف المضاعفات القلبية التي تحدث دون أعراض واضحة لدى بعض المرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية.

وأوضحت جامعة ماكماستر الكندية، أمس (الأربعاء)، أن الجهاز الجديد يعتمد على إبر مجهرية دقيقة تخترق الطبقة السطحية من الجلد دون الوصول إلى الأعصاب أو الأوعية الدموية، لجمع عينات من السوائل المحيطة بالخلايا وتحليلها بصورة متواصلة.



مراقبة بروتين يكشف إصابات القلب

وتعمل اللاصقة على قياس مستويات بروتين «تروبونين» القلبي، الذي يُفرز عند تعرض عضلة القلب للإصابة، ويُعد من المؤشرات المهمة التي يستخدمها الأطباء للكشف عن الأضرار القلبية.

وبيّن الباحثون أن نحو 20% من المرضى الأكثر عرضة للخطر قد يصابون بأضرار في عضلة القلب بعد عمليات جراحية غير قلبية، فيما تحدث قرابة 90% من هذه الحالات دون أعراض واضحة، ما يجعل اكتشافها صعبًا بعد مغادرة المستشفى.



متابعة المرضى دون سحب الدم

وأشارت الباحثة ليلى سليماني، أستاذة الفيزياء الهندسية بجامعة ماكماستر، إلى أن التقنية تهدف إلى متابعة المؤشرات الحيوية على مدار عدة أيام، بدل الاعتماد على سحب عينات الدم المتكررة.

وأظهرت الاختبارات الأولية قدرة الجهاز على رصد التغيرات في مستويات البروتين داخل الأنسجة الحية، فيما اختبر الفريق التقنية على نماذج من الفئران المصابة بأمراض قلبية، تمهيدًا لإجراء المزيد من الدراسات.

وأكد الباحثون أن اللاصقة لا تزال في مرحلة التطوير والاختبارات ما قبل السريرية، وأنها تحتاج إلى دراسات إضافية قبل اعتماد استخدامها على المرضى، لكنها قد تمثل مستقبلًا وسيلة لتحسين متابعة الحالات بعد العمليات الجراحية.