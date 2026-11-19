كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل واقعة إصابة عشرات الطالبات بحالات اختناق واحمرار في العين داخل إحدى المدارس بمنطقة عين شمس شرق القاهرة، إثر قيام طالبة برش بخاخ للدفاع عن النفس باتجاه زميلاتها، في واقعة أثارت حالة من الذعر داخل المدرسة، قبل أن يتبين أن استخدام العبوة جاء على سبيل المزاح.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إنها رصدت منشورًا مدعومًا بمقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بقيام إحدى الطالبات برش مادة سامة على زميلاتها داخل المدرسة.

وبالفحص، تبين تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغًا بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، يفيد بإصابة 28 طالبة بحالات اختناق واحمرار في العين، داخل إحدى المدارس الواقعة بدائرة القسم.

وأضافت الوزارة أن التحريات كشفت قيام طالبة برش بخاخ في اتجاه زميلاتها أثناء وجودهن داخل المدرسة، ما أدى إلى تعرضهن للأعراض الصحية المشار إليها، وجرى نقلهن إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.



ضبط الطالبة ووالدها.. ومفاجأة بشأن مصدر البخاخ

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الطالبة المتورطة وضبطها، وعُثر بحوزتها على عبوة رذاذ رادع تستخدم للدفاع عن النفس.

وبمواجهتها، أقرت بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح، موضحة أنها حصلت على العبوة من والدها، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبطه أيضًا، حيث يعمل في تجارة الخردة، وأيد خلال سؤاله ما ذكرته ابنته بشأن مصدر البخاخ.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، دون أن يتضمن البيان تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الاتهامات أو الإجراءات اللاحقة بحق الطالبة ووالدها.



مدرسة النعام تحت الصدمة.. حالات اختناق وإغماء بين الطالبات

وكانت مدرسة «النعام» للبنات بمنطقة عين شمس قد شهدت حالة من الارتباك والذعر، عقب تعرض عدد من الطالبات لرذاذ بخاخ دفاع شخصي داخل المدرسة، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن إصابة نحو 37 طالبة، وسقوط بعضهن في حالات إغماء نتيجة التعرض للرذاذ.

واستدعت الواقعة انتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع المدرسة، فيما جرى نقل الطالبات المصابات إلى عدد من المستشفيات، من بينها مستشفيات جراحات اليوم الواحد بهليوبوليس والدمرداش ومنشية البكري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت المعلومات المتداولة بشأن الواقعة إلى تحسن الحالات الصحية للطالبات ومغادرتهن المستشفيات بعد تلقي العلاج، فيما لم يحدد بيان وزارة الداخلية العدد النهائي للمصابات سوى 28 طالبة.



ما خطورة بخاخ الدفاع عن النفس؟

ويُستخدم بخاخ الدفاع عن النفس، المعروف باسم «سيلف ديفنس»، في بعض الحالات لردع المعتدين، ويحتوي بحسب نوعه على مواد مهيجة، من أبرزها مادة الكابسيسين المستخلصة من الفلفل الحار، والتي تؤثر في العينين والجلد والأغشية المخاطية والجهاز التنفسي.

وقد يؤدي التعرض لرذاذ هذه المواد إلى الشعور بحرقة شديدة في العينين، وزيادة إفراز الدموع، والسعال والاختناق وصعوبة التنفس، فيما تتفاوت حدة الأعراض بحسب تركيز المادة ومدة التعرض لها والظروف المحيطة، خصوصًا في الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية.