سجلت إندونيسيا ثالث أعلى مستوى سنوي لانبعاثات الكربون الناتجة عن حرائق الغابات والأراضي منذ بدء تسجيل البيانات عام 2003، بعدما اقترب إجمالي الانبعاثات من 200 مليون طن متري من الكربون خلال العام الجاري، وفق بيانات خدمة «كوبرنيكوس» الأوروبية لمراقبة الغلاف الجوي.

وأوضحت الخدمة، في بيانات تناولتها وكالة «رويترز» اليوم (الخميس)، أن الانبعاثات المسجلة حتى 15 نوفمبر الجاري تجاوزت مستويات عام 2019، لكنها ظلت أقل من الحصيلة المسجلة عام 2006، وبعيدة عن المستوى القياسي لعام 2015 الذي اقترب من 400 مليون طن.



الجفاف يزيد انتشار الحرائق

وأرجعت البيانات ارتفاع الانبعاثات إلى استمرار الظروف المناخية شديدة الجفاف المرتبطة بظاهرة «إل نينيو»، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة وأنشطة إزالة الغابات وتجفيف الأراضي الخثية، ما ساعد على انتشار الحرائق واتساع نطاقها.

وشهدت مناطق واسعة من جزيرتي سومطرة وكاليمانتان حرائق متكررة خلال الأشهر الماضية، تسببت في تصاعد كميات كبيرة من الدخان وتدهور جودة الهواء، فيما امتدت آثار الضباب الدخاني إلى دول مجاورة، بينها ماليزيا وسنغافورة.



ملايين الهكتارات متضررة

وأشارت بيانات «كوبرنيكوس» إلى احتمال تضرر نحو 8.9 ملايين هكتار من الأراضي نتيجة الحرائق خلال العام الجاري، وهو ما يعادل قرابة 4.7% من مساحة إندونيسيا، مع وجود اختلافات بين تقديرات الجهات المختصة بسبب اختلاف طرق الرصد.

وأوضح التقرير أن انبعاثات حرائق عام 2026 تعكس واحدًا من أشد مواسم الحرائق التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، وسط مخاوف من استمرار التأثيرات البيئية والصحية المرتبطة بالدخان وفقدان الغطاء النباتي.

وتؤكد البيانات أهمية حماية الغابات والأراضي الخثية وتحسين إدارة الأراضي للحد من تكرار الحرائق والانبعاثات المرتبطة بها.