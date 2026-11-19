أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد الركن ماجد النزيلي، اليوم (الخميس)، استمرار العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، مشيراً إلى أن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية، خاضت مواجهات في عدد من الجبهات، ونفذت ضربات جوية ونارية استهدفت مواقع مليشيا الحوثي الإرهابية وتجمعاتها وتعزيزاتها ووسائلها القتالية.



وأوضح النزيلي أن القوات نفذت خلال الساعات الماضية 715 غارة وعملية استهداف، توزعت بين 15 غارة بالطيران الحربي، و36 عملية بالطيران المسيّر، و33 بالراجمات، و631 بمدفعية الميدان، مستهدفة مواقع المليشيا وتحصيناتها وتعزيزاتها وآلياتها ومصادر نيرانها.



وقال المتحدث باسم القوات المسلحة إن جبهات محافظة تعز شهدت مواجهات متواصلة، تمكنت خلالها القوات والمقاومة الشعبية من التصدي لهجمات المليشيا وإحباط محاولات تسللها في عدد من المحاور، بالتزامن مع ضربات جوية استهدفت تعزيزاتها، دعماً للوحدات المقاتلة وجهود حماية المحافظة وإنهاء الحصار المفروض عليها.



وأضاف النزيلي أن وحدات القوات المسلحة نفذت عملاً هجومياً في أحد محاور جبهتي الجوف ومأرب، بالتزامن مع استهداف مواقع المليشيا وتجمعاتها وتعزيزاتها، مؤكداً إسقاط طائرة مسيّرة معادية.



وفي الجبهة الجنوبية، أفاد المتحدث بأن وحدات من قوات درع الوطن، بمشاركة بقية تشكيلات القوات المسلحة، تصدت لهجوم شنته المليشيا في محور طور الباحة، وواصلت التعامل مع تحركاتها ومصادر نيرانها، إلى جانب استهداف مواقع وتجمعات لها في جبهات أخرى.



وكشف النزيلي أن التقديرات الميدانية الأولية تشير إلى تحييد 144 من القيادات الميدانية وعناصر المليشيا، بين قتيل وجريح، فضلاً عن تدمير وإعطاب 96 آلية ووسيلة قتالية.



وجدد المتحدث باسم القوات المسلحة التأكيد على استمرار القوات في أداء واجبها الوطني وحماية الشعب ومقدراته، ومواصلة تنفيذ مهام عملية «فجر اليمن» حتى تحقيق أهدافها، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.