كشف البيت الأبيض عن أبرز ما دار في المباحثات الثلاثية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن القادة الثلاثة تبادلوا وجهات النظر بعمق بشأن الأوضاع الدولية الراهنة، وجددوا التزامهم بالحفاظ على الأمن الدولي والاستقرار الإستراتيجي.



وأوضح البيت الأبيض، في بيان اليوم (الخميس)، أن ترمب وشي وبوتين أكدوا أهمية صون الاستقرار الإستراتيجي، وذلك مع مغادرة الرئيس الأمريكي مدينة شنزن عقب القمة التي وصفتها بكين وواشنطن بالتاريخية.



وجاء البيان عقب تفاهمات أعلنتها الدول الثلاث بشأن إصلاح الأمم المتحدة، وزيادة إنتاج وإمدادات المنتجات النفطية لضمان استقرار تدفق الطاقة، وإطلاق حوار للحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.



كما تضمن البيان المشترك انتقادات للمحكمة الجنائية الدولية، إذ شددت الدول الثلاث على ضرورة تمتع مسؤولي الدول بالحصانة من ملاحقاتها القضائية، محذرة من إساءة استخدام المحكمة لصلاحياتها.



ولم يتطرق البيان إلى الحربين في أوكرانيا وإيران، رغم تأكيد ترمب أنه ناقشهما مع نظيريه الصيني والروسي، كما لم تنشر الولايات المتحدة الوثيقة الخاصة بالاتفاق.



ووصف شي الاجتماع بأنه إيجابي وبناء ومثمر، فيما أعرب بوتين عن أمله في استمرار التفاهم الذي تحقق خلال القمة وتنسيق المواقف بشأن عدد من القضايا الرئيسية، دون أن يشير إلى اتفاقات محددة.