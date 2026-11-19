تتجه أنظار العالم اليوم (الخميس) إلى مدينة شنجن الصينية، التي تستضيف قمة تجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش اجتماعات قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، وسط ترقب دولي لما قد تسفر عنه المباحثات من تفاهمات بشأن الحرب في أوكرانيا وأمن الطاقة والعلاقات بين القوى الكبرى.

وشهدت الساعات التي سبقت القمة الثلاثية سلسلة من اللقاءات الثنائية والتصريحات التي عكست أجواء إيجابية بين القادة، في وقت تتصدر فيه الحرب الروسية الأوكرانية وأمن إمدادات النفط عبر مضيق هرمز الملفات المطروحة للنقاش.

ترمب لبوتين: إنه صديقي.. سعيد برؤيتك

وفي مستهل لقائهما على هامش القمة، وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحية ودية إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قائلاً: «إنه صديقي.. سعيد برؤيتك».

وأعرب ترمب عن تطلعه إلى إجراء مباحثات مثمرة مع الرئيس الروسي، واصفاً علاقته به بأنها «ممتازة»، في إشارة إلى الأجواء التي أحاطت باللقاء الثنائي.

من جانبه، أكد مساعد الرئيس الروسي أن اجتماع بوتين وترمب سار على نحو جيد، فيما أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي غادر اللقاء في مزاج جيد، مشيراً إلى أن الحرب في أوكرانيا كانت محوراً رئيسياً للمباحثات بين الرئيسين.

أوكرانيا تتصدر المباحثات الأمريكية الروسية

وكشف الكرملين أن الملف الأوكراني شكّل الموضوع الرئيسي في لقاء بوتين وترمب، في ظل استمرار الحرب وتزايد الاهتمام الدولي بإيجاد مسارات سياسية لإنهائها.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية خاصة مع مشاركة الرئيس الصيني في القمة الثلاثية المرتقبة، وما تمثله الدول الثلاث من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري على الساحة الدولية.

وغادر بوتين مقر لقائه مع ترمب تمهيداً للمشاركة في الاجتماع الثلاثي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ترمب وشي.. مباحثات تسبق القمة الثلاثية

وفي تطور متصل، بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لقاءً ثنائياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ في شنجن، قبل انعقاد القمة الثلاثية المرتقبة مع الرئيس الروسي.

وأشاد ترمب بالعلاقات بين واشنطن وبكين، مؤكداً أن بلاده تتمتع بعلاقات مميزة مع الصين، ومعرباً عن تفاؤله بنتائج مباحثاته مع الرئيس الصيني، التي توقع أن تكون مثمرة.

كما أبلغ ترمب نظيره الصيني شكره على حفاوة الاستقبال، في مؤشر إلى الأجواء الإيجابية التي سبقت الاجتماع الثلاثي.

مضيق هرمز على طاولة المباحثات

وبرز ملف أمن الطاقة العالمي ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي أكد اتفاقه مع الرئيس الصيني على ضرورة استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وقال ترمب إنه وشي يؤكدان ضرورة تدفق النفط عبر المضيق، في ظل الأهمية الإستراتيجية التي يمثلها لأمن إمدادات الطاقة واستقرار الأسواق العالمية.

قمة ثلاثية وسط ترقب دولي

وتأتي اللقاءات الثنائية تمهيداً للقمة الثلاثية المرتقبة بين ترمب وبوتين وشي، التي تستقطب اهتماماً دولياً واسعاً بالنظر إلى حجم الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية المرتبطة بالدول الثلاث.

وتكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، والتحديات التي تواجه أمن الطاقة، والتنافس الاقتصادي والتكنولوجي بين واشنطن وبكين، فضلاً عن العلاقات الأمريكية الروسية.

وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الاجتماع الثلاثي، ومدى قدرة القادة على تحويل الأجواء الإيجابية التي سبقت القمة إلى تفاهمات عملية بشأن القضايا الدولية الأكثر إلحاحاً.