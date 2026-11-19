صرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بأنه في يوم الخميس 09/ 06/ 1448 هـ _الموافق 19/ 11/ 2026 م، باشر الدفاع المدني حادث تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبانٍ مجاورة، ولا إصابات ولله الحمد.

وأكد المتحدث الرسمي أن هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج العدائي الذي تنتهجه الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وقد باشرت الجهات المختصة الحادث فور وقوعه، واتخذت جميع الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، لحماية الأرواح والممتلكات.