قلّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد بن عبدالله البريثن، بمقر السفارة اليوم، الملحق العسكري بالسفارة العقيد الركن ياسر بن عوض آل سحمان، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد ركن.

وهنّأ السفير البريثن الملحق العسكري بهذه المناسبة، متمنياً له التوفيق والسداد، ومواصلة العطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

بدوره، رفع الملحق العسكري بالسفارة الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على الثقة الغالية، داعياً الله عز وجل أن تكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد في خدمة الدين والوطن.