وقّعت المملكة المتحدة عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض، لتنتقل بذلك من مرحلة الالتزام بالمشاركة إلى البدء بالتحضيرات الفعلية لتجسيد مشاركتها وحضورها في واحد من أكبر المحافل العالمية التي ستجمع دول وشعوب العالم في الرياض عام 2030.

ويمثل توقيع المملكة المتحدة عقد مشاركتها محطة مهمة ضمن استعداداتها لإكسبو 2030 الرياض، إذ يؤسس للمرحلة المقبلة من تحضيراتها بما في ذلك البدء بتخطيط وتطوير جناحها وبرامجها والتجارب التي ستقدمها للزوار. كما تنضم المملكة المتحدة بذلك إلى قائمة متنامية من الدول التي وقّعت رسمياً عقود مشاركتها، بما يعكس الزخم المتنامي للمشاركة الدولية، وما يحظى به الحدث من اهتمام كبير من جانب الدول حول العالم باعتباره منصةً فريدة تتيح لها عرض إنجازاتها، ومشاركة رؤاها، والإسهام في حوارات عالمية بنّاءة حول المستقبل.

وقّع عقد المشاركة كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمفوّض العام لإكسبو 2030 الرياض الأستاذ عادل الجبير، ووزير التجارة البريطاني اللورد أنس سروار، والرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض المهندس طلال المرّي.

وتتمتع المملكة المتحدة بإرث تاريخي عريق في معارض إكسبو الدولي؛ ففي لندن، عام 1851، أُقيم «المعرض العظيم»، الذي شكّل انطلاقة هذه المعارض، وجمع دولاً من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث الإنجازات في مجالات الابتكار والصناعة والعلوم، مؤسساً بذلك لتقليد عالمي قائم على تبادل المعارف والخبرات واستشراف آفاق التقدم.

وفي عام 2030، ستواصل المملكة المتحدة هذا الإرث في الرياض، من خلال مشاركة تعكس ثقافتها وخبراتها وابتكاراتها وتطلعاتها للمستقبل.

وسيشكّل جناحها منصةً لعرض رؤاها وأفكارها، والإسهام في الحوار والتعاون الدولي حول الفرص والتحديات المشتركة، انسجاماً مع شعار إكسبو 2030 الرياض «رؤية للمستقبل».

ورحب الوزير الجبير، بتوقيع المملكة المتحدة عقد مشاركتها في إكسبو 2030 الرياض، عادها خطوة تعكس مكانة هذا الحدث وأهميته على المستوى الدولي، وما يمثله من فرصة لتعزيز التعاون الدولي ومد جسور التقارب بين الشعوب، والذي يشكل الأساس الذي تقوم عليه معارض إكسبو، مبيناً أن الفرص والتحديات اليوم مترابطة، والتعامل معها يتطلب مزيداً من الحوار وتبادل المعرفة والعمل المشترك.

وأكد وزير التجارة البريطاني، مشاركة المملكة المتحدة في إكسبو 2030 الرياض، وقال: «بصفتنا الدولة التي استضافت أول معرض إكسبو في لندن عام 1851، فإننا ندرك ما تمثله هذه الأحداث العالمية من أهمية في تعزيز التواصل بين الشعوب، وفتح آفاق جديدة للأفكار والابتكار، وبناء شراكات مستدامة، ومع ما تشهده العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية من تطور ونمو متواصل، سيمثل إكسبو 2030 الرياض فرصة مهمة للشركات البريطانية لتعزيز حضورها، واستكشاف أسواق جديدة، وبناء شراكات نوعية تحقق منافع طويلة الأمد للبلدين».

وفي هذه المناسبة، قال السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية ستيفن هيتشن: «تكتسب العلاقات بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية اليوم أهمية متزايدة، حيث نعمل معاً، شريكين تجمعهما علاقات وثيقة وتعاون على المستوى الدولي، لفتح آفاق جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والثقافة والتعليم».

ومع استعداد المملكة العربية السعودية لاستقبال العالم في الرياض عام 2030، تعتزّ المملكة المتحدة بدعم شركائها في المملكة إنجاح هذا الحدث العالمي، الذي من المتوقّع أن يقدّم تجربة استثنائية تجمع دول العالم وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون والشراكات".

وتنضم المملكة المتحدة بهذه الخطوة إلى قائمة متنامية من الدول التي استكملت إجراءات مشاركتها الرسمية في إكسبو 2030 الرياض، بما يعكس التقدم المتواصل على صعيد تأكيدات المشاركة الدولية، إذ أكد أكثر من 185 مشاركاً رسمياً مشاركتهم في الحدث، فيما تتقدم أعمال تخطيط الأجنحة وتطوير المحتوى والبرامج.

ومع توقيع كل عقد مشاركة جديد، تنتقل مشاركة الدول من مرحلة الالتزام إلى مرحلة التنفيذ، بما يسهم في تشكيل تجربة عالمية استثنائية لزوار إكسبو 2030 الرياض.

وبالتوازي مع التقدم المتواصل على صعيد المشاركة الدولية، تتسارع وتيرة التنفيذ والإنجاز في موقع إكسبو 2030 الرياض، الذي يمتد على مساحة ستة ملايين متر مربع، وذلك مع تقدم أعمال تطوير البنية التحتية وبدء تشكّل ملامح عدد من المرافق والأصول الرئيسية.

ويسهم تكامل مسارات التحضيرات في إرساء الأسس التي ستمكّن الدول من تجسيد رؤاها وإسهاماتها في المعرض، فضلاً عن ضمان جاهزية الموقع لاستقبال ملايين الزوار في عام 2030.

وسيُقام إكسبو 2030 الرياض خلال الفترة من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031 تحت شعار «رؤية للمستقبل»، ليجمع على مدى ستة أشهر دولاً ومنظمات دولية من مختلف أنحاء العالم، مع أكثر من 42 مليون زيارة متوقّعة. ومن خلال مناطقه الرئيسية الخمس؛ التقنية، والأرض، والإنسان، والثقافة، والتعاون، سيشكّل المعرض ملتقىً عالمياً تستعرض فيه الدول إنجازاتها وتطلعاتها، وتتبادل الأفكار والخبرات، وتستكشف حلولاً للتحديات المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة وواعدة لمستقبل أكثر ازدهاراً ورخاءً للجميع.