تمنح هواوي المستخدمين في المملكة العربية السعودية أسباباً إضافية للارتقاء بأسلوب حياتهم الرقمي خصوصاً خلال شهر نوفمبر، من خلال مجموعة من العروض الجذابة على أحدث أجهزتها الرائدة، إلى «يوم الخدمة من هواوي»، المبادرة المخصصة لخدمة العملاء والتي تهدف إلى توفير دعم ما بعد البيع بشكل مريح وموثوق في مختلف أنحاء المملكة.

وفي إطار عروض نوفمبر، يمكن للمستخدمين الاستفادة من عروض خاصة تشمل الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والأجهزة اللوحية، لتجمع بين أحدث الابتكارات والقيمة الاستثنائية.



ويتصدر هذه العروض Series HUAWEI Pura 90s المتوفر بسعر يبدأ من 2,999 ريال، وحيث يأتي HUAWEI Pura 90s Pro Max مزوّدًا بكاميرا مقربة (Telephoto) بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر فائق الحجم، قادرة على التقاط تفاصيل مذهلة حتى عند التقريب بمعدل 20X. كما يضم الهاتف مجموعة من الابتكارات المتقدمة، مثل اتصال 5G+ وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تدعم تقنية 100W HUAWEI SuperCharge للشحن فائق السرعة، ما يقدّم تجربة هاتف رائد متكاملة بكل المقاييس.



أما للمستخدمين المهتمين بصحتهم، فتأتي ساعة HUAWEI WATCH D3 بسعر 1,599 ريال، لتوفر ميزات متقدمة لإدارة الصحة، بما في ذلك نظام الوسادة الهوائية المبتكر المدمج الذي يتيح قياس ضغط الدم مباشرة من المعصم على مدار 24 ساعة. كما توفر الساعة أكثر من 100 مؤشر وقياس صحي ورؤى ذكية تساعد المستخدمين على فهم حالتهم الصحية بشكل أفضل، ما يجعلها هدية مثالية للوالدين والأحباء.

كما يمكن للمستخدمين الاستمتاع بسماعات HUAWEI FreeClip 2 المتوفرة بسعر 629 ريال خلال الفترة الممتدة من 18 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026. وتعتمد السماعات على مفهوم هواوي الفريد للتصميم المفتوح على الأذن، لتجمع بين الراحة طوال اليوم والثبات المحكم، مع دعم الاتصال السلس بأجهزة iPhone و Android، وإمكانية التبديل التلقائي بين جهازين، بالإضافة إلى عمر بطارية يصل إلى 38 ساعة باستخدام علبة الشحن.

وفي الوقت نفسه، يتوفر جهاز HUAWEI MatePad Mini بسعر يبدأ من 1,999 ريال، ليقدّم مزيجاً مثالياً من سهولة الحمل والإنتاجية العالية. ويبلغ وزنه 225 جراماً فقط بسماكة لا تتجاوز 5.1 ملم، ويأتي مزوداً بشاشة PaperMatte مضادة للانعكاسات مع معدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب دعم HUAWEI M-Pencil الذي يوفر تجربة كتابة طبيعية تحاكي الكتابة على الورق، سواء للعمل أو الدراسة أو الإبداع.



يوم الخدمة من هواوي: العملاء أولاً

وتتكامل هذه العروض المميّزة مع يوم الخدمة من هواوي (HUAWEI Service Day) الذي يُقام خلال الأحد والاثنين والثلاثاء الأخير من كل شهر )من 22إلى 24 نوفمبر( في مراكز خدمة هواوي المشاركة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتعكس هذه المبادرة التزام هواوي المستمر بتقديم تجربة استخدام سلسة ومتكاملة لعملائها، وضمان حصولهم على قيمة طويلة الأمد من أجهزتهم من خلال خدمات الدعم والرعاية الاحترافية.

وخلال يوم الخدمة من هواوي، يمكن للمستخدمين الاستفادة من مجموعة من الخدمات المجانية تشمل:

• إصلاح الأجهزة مجاناً دون رسوم أجور الصيانة.

• تركيب لاصقات الحماية للشاشة مجاناً للهواتف الذكية والساعات الذكية المؤهلة.

• خدمات تنظيف وتجديد مجانية لأجهزة هواوي الصوتية.

• خدمة العناية المجانية بشاشات PaperMatte للأجهزة اللوحية المؤهلة من هواوي.

• خدمات تنظيف وصيانة احترافية للأجهزة يتم تنفيذها بواسطة خبراء هواوي.

ومن خلال الجمع بين المنتجات المبتكرة وخدمات ما بعد البيع الموثوقة، تواصل هواوي تعزيز التزامها بخدمة المستخدمين بما يتجاوز مرحلة الشراء، وتوفير مزيد من الراحة وراحة البال والثقة طوال دورة حياة الجهاز.

ويمكن للمستخدمين زيارة أقرب متجر هواوي أو مركز خدمة معتمد من هواوي لمعرفة المزيد حول أحدث العروض الترويجية والمزايا المتاحة ضمن يوم الخدمة من هواوي.



حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

في يناير 2023، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 لعام 2022 لأكثر العلامات التجارية قيمة في العالم، حيث احتلت هواوي المرتبة رقم 31، وبلغت قيمة علامتها التجارية 44.3 مليار دولار.

وفي عام 2023، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي أكثر من 23 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 23.4% من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 154 مليار دولار أمريكي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: consumer.huawei.com/sa

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