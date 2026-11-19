أعلنت إحدى المنصات الرقمية استئناف عرض المسلسل العراقي «ليل البنفسج» بموسمه الثاني، اعتباراً من الأسبوع القادم، بعد يومين من تعليق عرضه بقرار رسمي على خلفية رصد مخالفات إعلامية في محتواه تتعارض مع قواعد البث، والضوابط القانونية المعتمدة في البلاد.

4 حلقات و3 ملايين مشاهدة

وستتابع المنصة عرض الحلقات الـ 4 المتبقية من المسلسل الذي عُرض منه 6 حلقات قبل قرار تعليق العرض، وحققت نسب مشاهدة عالية تخطت حاجز الـ 3 ملايين.

ويأتي قرار استئناف العرض عقب اجتماع بين الجهة المنتجة للمسلسل ولجنة من هيئة الإعلام والاتصالات بشأن قرار تعليق العرض، وسيتم إكمال إجراءات إعادة بث الحلقات المتبقية على أن يُستأنف عرضها الأسبوع القادم.

مخالفات عدة

وصدر قرار تعليق عرض المسلسل إثر المخالفات المرصودة في حلقات عدة وتضمنت تكرار الألفاظ النابية، وتسويغ النزاعات العشائرية، والتشجيع عليها، وتقديم مرتكبي الجرائم بصورة الأبطال، وعرض مشاهد عنف دون تحذير استباقي أو تصنيف عمري واضح، بما يخل بمتطلبات حماية القاصرين.

نجاح لافت

وحقق الموسم الأول من المسلسل الذي يحمل اسم واحدة من أشهر الأغاني العراقية التي غناها الراحل ياس خضر وكتب كلماتها الشاعر الراحل مظفر النواب ولحّنها الراحل طالب القره غولي، نجاحاً لافتاً دفع صناعه لإنجاز موسم آخر.

وتناول المسلسل في موسمه الأول قضية الأعراف والتقاليد وقوتها في فرض سيطرتها على الصراعات والنزاعات في قضايا الثأر والدم.

ويعود العمل بجزء ثانٍ، مواصلاً طرح قضايا ترتبط بالأعراف العشائرية وتداعياتها الاجتماعية والإنسانية، في معالجة درامية تتناول كيف يمكن للثأر أن يتحول من رغبة في الانتقام إلى سلسلة لا تنتهي من المآسي.

ويُشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، من بينهم مصطفى الربيعي، ورشا رعد، ووسام ضياء، وعلاء الإبراهيمي، وسامر دشر، ونمير الصالحي، وآخرون، وهو من إخراج علي فاضل.