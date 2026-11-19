بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (2201) فرد، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق محمد البسامي الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام ومتابعة، معبراً عن شكره وتقديره لوزير الداخلية، على دعمه لرجال الأمن في شتى المجالات.

وهنأ مدير الأمن العام الأفراد المترقين، سائلاً المولى -عز وجل- لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.