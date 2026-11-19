حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً تاريخياً جديداً، بتصدرها المرتبة (الأولى) عالميّاً في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية (OSI)، ودخولها ضمن قائمة أفضل خمس دول عالميّاً في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI)، متجاوزةً بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030 قبل موعده بأربع سنوات، كما تصدرت السعودية عالميّاً عدداً من المؤشرات الأساسية ومنها: المرتبة (الأولى) في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII)، والمرتبة (الأولى) في المشاركة والتفاعل الرقمي (PE)، والمرتبة (الأولى) في البنية الحكومية الرقمية (EGI)، فيما حققت مدينة الرياض المرتبة (الأولى) في مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، وذلك وفقاً لتقرير الأمم المتحدة الذي شمل تقييم (194) دولة.

ورفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية، المهندس عبدالله بن عامر السواحه، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يحظى به الاقتصاد الرقمي من دعم لا محدود، موضحاً أن هذا الإنجاز العالمي ثمرة لرؤية السعودية 2030 التي جعلت التقنية والابتكار محركين رئيسين للتنمية والتنافسية العالمية والإسهام في صناعة المستقبل.

من جانبه أعرب محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، عن بالغ شكره وامتنانه للقيادة على دعمها المستمر لمنظومة الحكومة الرقمية، مؤكداً أن هذا المنجز النوعي يعكس نضج التحول الرقمي وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، ويجسد ما وصلت إليه السعودية من تقدم في تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تتمحور حول الإنسان.

وأشار إلى أن المواطن السعودي شريك أساسي في هذا التحول، وأن تطلعات المواطنين واحتياجاتهم كانت ولا تزال المحرك الرئيس لتطوير الخدمات الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للارتقاء بجودتها وسهولة الوصول إليها، بما يعزز جودة الحياة ويحقق تجربة رقمية أكثر كفاءة وموثوقية.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة التحول التي شهدتها المنظومة منذ إنشاء هيئة الحكومة الرقمية عام 2021، لتقود التحول الرقمي وتنظّم أعماله من خلال وضع السياسات والتشريعات والمعايير، وتعزيز تبنّي الحلول الرقمية المبتكرة والمتكاملة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية وتسهيل ممارسة الأعمال، إلى جانب تنمية القدرات والمهارات الرقمية، والارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والاستباقية.

وفي هذا الإطار منذُ أن أطلق ولي العهد رؤية السعودية 2030 في 25 أبريل 2016، اعتمدت الرؤية مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية (EGDI) لقياس التقدم نحو مستهدفها بأن تكون السعودية ضمن أفضل خمس دول عالميّاً في الحكومة الرقمية، ويُعد المؤشر، الذي يصدر كل عامين منذ (25) عاماً، أحد أبرز المؤشرات لقياس تطور الحكومات حول العالم، ويشمل تقييم (194) دولة، حيث يعكس تقدم السعودية من المرتبة (52) عالمياً في عام 2018 إلى المرتبة (الرابعة) عالميّاً في عام 2026، حجم التحول الذي شهدته الحكومة الرقمية خلال السنوات الماضية، بما يجسد أثر الرؤية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، والارتقاء بتجربة المستفيد، وترسيخ مكانة السعودية ضمن الحكومات الرائدة عالمياً.