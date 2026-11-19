يواصل النجم السعودي سالم الدوسري، قائد فريق الهلال، كتابة فصول جديدة من التألق والإنجازات في مسيرته الكروية، بعدما أصبح مرشحاً لتحقيق جائزة أفضل لاعب للمرة الثالثة، في إنجاز يعكس حجم ما يقدمه من مستويات مميزة، وحضوره المؤثر على المستويين المحلي والقاري والدولي.



ويواصل الدوسري ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم الكرة الآسيوية، بعدما احتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة النخبة الآسيوية، ليضيف رقماً جديداً إلى سجله الحافل، كما وصل عدد مشاركاته في مباريات البطولة إلى 110 مباريات، مؤكداً استمراريته وحضوره في أكبر المحافل القارية.



ولم تتوقف أرقام قائد الهلال عند هذا الحد، إذ يُعد أكثر لاعب سعودي مشاركة في مباريات كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات، في رقم يعكس حجم تجربته الدولية، وما قدمه من حضور لافت في البطولات العالمية.



وبات سالم الدوسري عنواناً للاستمرارية والتميز، بعدما جمع بين الأرقام القياسية والألقاب والإنجازات، ليواصل كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الكرة السعودية والآسيوية، وسط تطلعات جماهير الهلال والكرة السعودية لمزيد من النجاحات والإنجازات في مسيرته.



سالم الدوسري.. حكاية نجم لا يتوقف عن صناعة التاريخ، وأسطورة تواصل حصد الأرقام والألقاب