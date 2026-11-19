عندما يعتلي مقدم الحفل مسرح الاتحاد الآسيوي في العاصمة بانكوك لإعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، وتنطلق عبارة "حصل على الجائزة اللاعب السعودي..."، ستعم الأفراح أرجاء الوطن دون تفرقة. فسواء تُوج سالم أو فراس، كلاهما عينان في الرأس، والأهم أن اللقب القاري سيبقى سعودياً بامتياز.



هذه اللحظة تجسد أسمى معاني الروح الوطنية التي يتمناها كل رياضي عاشق لبلاده، وتؤكد الهيمنة السعودية على القارة الصفراء. فبعدما حصد نجوم المملكة هذا اللقب 7 مرات بتوثيق الاتحاد الآسيوي منذ عام 1994—عبر سعيد العويران، ونواف التمياط، وحمد المنتشري، وياسر القحطاني، وناصر الشمراني، وسالم الدوسري مرتين—تتجه الأنظار اليوم نحو تحقيق الجائزة الثامنة.