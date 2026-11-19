بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كابو فيردي الرئيس جوزيه ماريا نيفيش، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كابو فيردي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كابو فيردي الرئيس جوزيه ماريا نيفيش، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية كابو فيردي الصديق المزيد من التقدم والرقي.