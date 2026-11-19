أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الخميس)، توصله إلى اتفاق مع نجمه الفرنسي أوريلين تشواميني لتمديد عقده.

عقد حتى 2032

وأكد ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، أن تشواميني سيواصل مسيرته مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2032.

أرقام تشواميني

وكان لاعب خط الوسط الفرنسي قد انضم إلى ريال مدريد عام 2022، قادماً من موناكو مقابل 80 مليون يورو، وخلال مواسمه الخمسة التي دافع فيها عن قميص النادي الملكي، شارك في 205 مباريات، وتوج بثمانية ألقاب، هي: دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية (مرتين)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، والدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

وعلى المستوى الدولي، خاض تشواميني 50 مباراة بقميص منتخب فرنسا، وتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية عام 2021.

يُذكر أن ريال مدريد أعلن أمس تمديد عقد لاعبه التركي أردا غولر حتى 30 يونيو 2032، ضمن خطته للحفاظ على قوامه الأساسي.