في المباريات الكبرى، لا تصنع الأهداف وحدها الفارق، بل قد يكون حارس المرمى هو صاحب الكلمة الأخيرة، وهذا ما يجعل المواجهة المرتقبة في مباراة الكلاسيكو بين الأهلي والنصر تحمل تحدياً خاصاً بين حارسي الفريقين، السنغالي إدوارد ميندي والبرازيلي بينتو ماثيوس.



يدخل ميندي المواجهة وسط تطلعات جماهير فريقه بأن يكون سداً منيعاً أمام القوة الهجومية النصراوية، خصوصاً في ظل وجود أسماء قادرة على صناعة الفارق، يتقدمها كريستيانو رونالدو وجواو فيليكس وساديو ماني، وفي المقابل، يقف بينتو حارس النصر أمام اختبار لا يقل صعوبة، فالهجوم الأهلاوي يمتلك أدواته الهجومية، وفي مقدمتها الإنجليزي إيفان توني، الذي يجيد استثمار أنصاف الفرص والتعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء.



ميندي خبرة المواجهات الكبرى



يعوّل الأهلاويون على خبرة حارس فريقهم السنغالي ميندي في التعامل مع الضغط، وسرعة رد الفعل، والقدرة على التصدي للتسديدات القريبة والكرات العرضية، وهي عناصر قد تمنح الفريق الثقة في مواجهة هجوم النصر.



بينتو.. طموح التألق وحماية الشباك



أما الحارس النصراوي البرازيلي بينتو، فيطمح إلى مواصلة تقديم مستوياته المميزة، وإثبات قدرته على قيادة الخط الخلفي للنصر، خصوصاً أن مثل هذه المواجهات تحتاج إلى التركيز طوال التسعين دقيقة، وعدم ارتكاب الأخطاء في اللحظات الحاسمة.



من يحسم المواجهة؟



قد تتعدد مفاتيح الفوز بين المدربين والنجوم، لكن حارسي المرمى سيكونان تحت الاختبار الحقيقي. تصدٍ من ميندي قد ينقذ الأهلي من هدف محقق، ورد فعل من بينتو قد يحرم النصر من التقدم، في مباريات الكلاسيكو لا يعترف بالتوقعات، ربما لا يكون صاحب القرار مهاجماً يسجل هدفاً، بل حارساً يمنع هدفاً، فهل يكتب ميندي كلمة الحسم للأهلي، أم يكون بينتو عنوان التفوق النصراوي؟