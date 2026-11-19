خالف الإيراني علي رضا بيرانفاند التوقعات التي كانت ترجّح كفة السعودي فراس البريكان، وتوّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، خلال حفل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم الخميس في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وجاء فوز بيرانفاند، حارس مرمى تراكتور الإيراني، على حساب البريكان ومواطنه سالم الدوسري، ليصبح أول حارس مرمى في تاريخ الجائزة يحصد اللقب، رغم أن المنافسة كانت تضع المهاجم السعودي في دائرة أبرز المرشحين للتتويج.

واستند اختيار الحارس الإيراني إلى حضوره اللافت مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026، ومساهماته مع تراكتور في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ حافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات خلال تسع مشاركات، ليضيف إنجازاً تاريخياً إلى مسيرته.