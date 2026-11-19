استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله بمقر الوزارة في الرياض اليوم (الخميس)، الأمين العام لحلف مكة الدفاعي نعمان محمود.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الجهود المبذولة في إطار البناء المؤسسي للأمانة العامة لحلف مكة الدفاعي، وجهوده في تطوير آليات التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء بما يعزز منظومة العمل الدفاعي المشترك بينها.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية السفير ناصر آل غنوم.