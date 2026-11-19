كشف تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» تفاصيل اندماج نجمي غير مسبوق في مجرة أندروميدا، بعد أن ابتلع نجم عملاق رفيقًا أصغر منه، في ظاهرة أتاحت للعلماء تتبع مراحل اندماج نجمين بصورة أكثر تفصيلًا من أي وقت مضى.

وأوضحت «ناسا»، في تقرير نشرته أمس (الأربعاء)، أن العلماء تمكنوا من إعادة بناء المراحل التي سبقت اندماج النجمين وخلاله وبعده، باستخدام بيانات جمعتها عدة تلسكوبات فضائية وأرضية، من بينها «جيمس ويب».



نجم يفوق الشمس بـ350 مرة حجمًا

وبيّن الباحثون أن النجم العملاق، الملقب باسم «باو الكبير»، تبلغ كتلته نحو 7 أضعاف كتلة الشمس، ويصل نصف قطره إلى 350 ضعف نصف قطرها، بينما يبلغ سطوعه نحو 18 ألف ضعف سطوع الشمس.

أما النجم الأصغر، المعروف باسم «باو الصغير»، فتبلغ كتلته نحو 70% من كتلة الشمس، وكان يدور حول النجم العملاق قبل أن يبدأ بالاقتراب منه تدريجيًا، نتيجة تأثير الغازات المحيطة بالنجم الأكبر.



اندماج خلال 7 سنوات

وكشفت الدراسة، المنشورة في مجلة «Nature»، أن النجم الأصغر أكمل نحو 7 دورات حول رفيقه العملاق خلال ما يقارب 7 سنوات بعد بدء تفاعله مع طبقاته الخارجية، قبل أن يغوص باتجاه مركزه، ما أدى إلى اندماجهما وحدوث انفجار ضوئي مصحوب بانبعاث كميات كبيرة من الغاز والغبار.

وأشار العلماء إلى أن التلسكوبات رصدت تغيرات في سطوع النجم منذ عام 2023، قبل أن يشهد انفجارًا لافتًا في أكتوبر 2025، فيما ساعدت ملاحظات «جيمس ويب» اللاحقة على تأكيد طبيعة الاندماج.

وأكد الباحثون أن هذا الاكتشاف يوفر فهمًا جديدًا لتطور الأنظمة النجمية الثنائية، ويساعد على تفسير كيفية اندماج النجوم وتأثير ذلك في المراحل الأخيرة من حياتها.