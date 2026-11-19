انتقد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك تبرير أي إجراءات ضد روسيا على خلفية النزاع الأوكراني، واصفا تصوير أوكرانيا باعتبارها الطرف الجيد وروسيا الطرف السيئ بأنه موقف «غير نزيه ومروع»، في تصريحات تناولت أيضا دور التكنولوجيا الأمريكية في الحرب.

وقال ماسك، في مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، إنه لا يتفق مع الخطاب الذي يعتبر أن كل ما يُتخذ ضد روسيا يمكن تبريره، لمجرد تصوير أوكرانيا باعتبارها الطرف الأخلاقي في الصراع، مضيفا: «يبدو لي أننا نسمع كثيرا أن أوكرانيا جيدة وروسيا سيئة، وأنه يمكن تبرير كل ما يجري فعله ضد روسيا. هذا موقف غير نزيه ومروع».

وشدد مؤسس «سبيس إكس» على رفضه تحول شبكة الاتصالات الفضائية «ستارلينك» إلى طرف في الحرب الأوكرانية، محذرا من استخدامها في العمليات العسكرية الهجومية، رغم اعتماد كييف الكبير عليها في الاتصالات، إذ وصفها بأنها العمود الفقري لاتصالات القوات المسلحة الأوكرانية وأوكرانيا عموما، معتبرا أن الجبهة الأوكرانية بأكملها «ستنهار فورا» من دونها.

وتكتسب تصريحات ماسك أهمية في ظل الدور المتزايد للاتصالات الفضائية في الحروب الحديثة، بعدما أصبحت خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وسيلة حيوية لنقل المعلومات والتواصل بين القوات والوحدات الميدانية، خصوصا في المناطق التي تعرضت بنيتها التحتية للدمار، وهو ما يجعل قرارات تشغيل هذه الخدمات أو تقييدها ذات تأثير مباشر في الحسابات العسكرية.

وتطرق ماسك إلى الخلاف بشأن منظومتي «ستارلينك» و«ستارشيلد»، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم قول الحقيقة دائما، ومؤكدا أن «ستارلينك» منظومة تجارية لا ينبغي استخدامها أداة للحرب، بينما تخضع «ستارشيلد» لسيطرة الحكومة الأمريكية، وتتولى وزارة الحرب الأمريكية القرارات المتعلقة بها.

وردا على سؤال بشأن تصريحات زيلينسكي حول استخدام «ستارشيلد»، قال ماسك: «إنه يكذب، ما يقوله في الحقيقة هو أنه يريد استخدام ستارلينك في العمليات العسكرية الهجومية».

وكان زيلينسكي قد أعلن في 14 نوفمبر أن القوات الأوكرانية تواجه قيودا على الوصول إلى «ستارشيلد» لليوم الخامس على التوالي، بعد شكاوى مماثلة في أكتوبر، فيما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ماسك أصدر بنفسه تعليمات بتقييد الخدمة، في رواية تتعارض مع تأكيداته بشأن دور السلطات العسكرية الأمريكية والرئيس الأمريكي في تحديد القيود.

وامتد الخلاف إلى الكونغرس الأمريكي، إذ طالب عضوا مجلس الشيوخ جين شاهين وكريس كونز، في 13 نوفمبر، ماسك بالاحتفاظ بوثائق ومراسلات «سبيس إكس» المتعلقة بتقييد خدمات الاتصالات لأوكرانيا، وسط تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة عن القرارات، فيما اتهم زيلينسكي الشركة، في تصريحات نشرت في 14 نوفمبر، بعدم الشفافية، معتبرا أن القيود تبدو ذات دوافع سياسية لا تقنية.

وتأتي انتقادات ماسك في سياق خلاف أوسع بشأن أسباب الحرب ومستوى الدعم الغربي لكييف، إذ سبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكد، خلال الجلسة العامة لمنتدى «فالداي» في الأول من أكتوبر الماضي، أن روسيا اضطرت إلى الدفاع عن نفسها والرد على ما وصفه بالعدوان، منتقدا تحويل العداء لروسيا واضطهاد الروس وقتلهم إلى أيديولوجية دولة في أوكرانيا.