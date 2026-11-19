في ضربة جديدة لشبكات الهجرة غير الشرعية، كشفت هيئة الرقابة الإدارية في مصر عن صدور أحكام قضائية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق تشكيل إجرامي منظم يضم 8 متهمين، يتزعمه صاحب إحدى الشركات العاملة في مجال السياحة، بعد تورطهم في تزوير مستندات رسمية وتسهيل استخراج تأشيرات سفر لراغبين في الهجرة غير الشرعية إلى عدد من الدول الأجنبية.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، اليوم (الخميس) أن التشكيل الإجرامي تخصص في إعداد واستخدام محررات ومستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية، بهدف استغلالها في استصدار تأشيرات سفر من السفارات الأجنبية، وتسهيل انتقال أشخاص إلى الخارج بطرق مخالفة للقوانين والإجراءات المنظمة للسفر والهجرة.



وأضافت أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المتهمين، وأُحيلوا إلى جهات التحقيق التي انتهت إلى ثبوت الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحكمة المختصة التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمهم مبلغ 5 ملايين جنيه، إلى جانب مصادرة المحررات والأدوات والمبالغ المالية المضبوطة على ذمة القضية.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها لملاحقة المتورطين في جرائم الهجرة غير الشرعية، والتصدي للممارسات التي تستهدف استغلال المواطنين من خلال تقديم وعود بالسفر والهجرة بوسائل غير قانونية، بما قد يعرض حياتهم وسلامتهم لمخاطر جسيمة.



شركة سياحة في واجهة القضية.. كيف عمل التشكيل الإجرامي؟

وتكشف تفاصيل القضية عن استغلال النشاط السياحي غطاءً لممارسة أنشطة غير قانونية، إذ تولى صاحب شركة تعمل في مجال السياحة قيادة التشكيل الذي ضم 8 أفراد، وركز نشاطه على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات السفر باستخدام مستندات مصطنعة تحمل بيانات منسوبة إلى مؤسسات حكومية.

وتأتي القضية في إطار التحركات المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وهي جرائم تتجاوز مخالفة إجراءات السفر لتشمل أنشطة منظمة قد ترتبط بالتزوير والاحتيال والاستغلال المالي وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

وتستند المواجهة القانونية في مصر إلى القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذي يجرّم تهريب المهاجرين والشروع فيه والتوسط فيه، كما يقرر عقوبات مشددة في حالات محددة، من بينها ارتكاب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

وتنص المادة السادسة من القانون على عقوبات بالسجن والغرامة في جرائم تهريب المهاجرين، فيما تتضمن المادة السابعة ظروفًا مشددة تصل فيها العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، وفقًا للحالات المحددة قانونًا.

ولا تمثل هذه القضية التحرك الأول من نوعه، إذ أعلنت هيئة الرقابة الإدارية في يناير 2025 ضبط تشكيل إجرامي آخر مكون من 9 متهمين، تخصص في استخدام مستندات مصطنعة منسوبة إلى جهات حكومية وخاصة للحصول على تأشيرات دخول من سفارات أجنبية، بالتعاون مع وزارة الداخلية.