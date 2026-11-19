توفيت الفنانة الشعبية شمس فتحي صباح اليوم (الخميس) عن عمر يناهز 40 عاماً، ليغيب برحيلها واحد من الأصوات التي ارتبطت بالغناء الشعبي وإحياء الأفراح والمناسبات الاجتماعية.

رحيل مفاجئ

ورحلت فتحي بشكل مفاجئ، لا سيما أنها كانت تستعد خلال الأشهر الماضية لمواصلة نشاطها الغنائي، إذ أعلنت في أغسطس الماضي عن قرب طرح أغنية جديدة لها بعنوان «الصبر طيب»، وكان ذلك آخر ما نشرته عبر حسابها الشخصي في «فيسبوك»، في إشارة إلى استمرار ارتباطها بالمجال الفني وسعيها لتقديم أعمال غنائية جديدة.

تفاصيل الأيام الأخيرة

وعقب إعلان الوفاة، كشف أحد أقارب المطربة الراحلة، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنها مرت خلال الفترة الأخيرة بحالة من الحزن، وتحدث عن تعرضها، بحسب روايته، للظلم والافتراء من بعض زملائها، وكتب في منشوره: «شمس المطربة ماتت من ساعات، شمس ماتت مقهورة من ظلم وافتراء زملاء ليها، وأصحاب أماكن مابيرحموش، لا تعليق».

ودفعت هذه الكلمات كثيرين إلى التساؤل عن الظروف التي مرت بها المطربة قبل رحيلها، إلا أن ما تمّ تداوله عن حالتها النفسية وتجاربها الأخيرة يبقى في إطار رواية أحد المقربين منها، ولا يستند إلى معلومات مؤكدة تحسم أسباب وفاتها أو تثبت أن هناك علاقة بين ما تعرضت له ووفاتها.

الصبر طيب

وكان آخر نشاط فني أعلنت عنه شمس فتحي خلال شهر أغسطس الماضي، حين كشفت عن استعدادها لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «الصبر طيب»، وروجت لها من خلال منشور عبر حسابها في «فيسبوك»، معلنةً تفاصيل فريق العمل الذي تعاونت معه في تنفيذها.

وكتبت الراحلة في منشورها: «قريباً على جميع المنصات، أغنية الصبر طيب، غناء المطربة شمس فتحي، كلمات عبقرينو، توزيع وهندسة صوتية الموزع عبقرينو».

أفراح ومناسبات

واعتمدت شمس فتحي في مشوارها الغنائي القصير على اللون الشعبي، وارتبطت مشاركاتها الفنية بإحياء الأفراح والمناسبات الاجتماعية وهي المساحات التي قدمت من خلالها أغانيها وتواصلت مع جمهور هذا اللون الغنائي.

ومن بين الأغاني التي عُرفت بتقديمها: «حفلة تنكرية»، و«خلي شوية عليك»، و«خسرت كل الناس علشانه»، و«جانا الهوا»، وهي أعمال تنتمي إلى اللون الغنائي الشعبي الذي شكل جانباً أساسياً من نشاطها الفني.

ولم تقتصر مشاركة شمس فتحي على الحفلات والأفراح، بل حرصت أيضاً على استخدام حساباتها الشخصية على السوشيال ميديا للتواصل مع متابعيها والإعلان عن مشاريعها الغنائية، وكان من بينها الترويج لأغنيتها الأخيرة «الصبر طيب»، التي كشفت عن فريق العمل القائم عليها قبل رحيلها