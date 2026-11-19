تعرّض الفنان ماجد المهندس لوعكة صحية طارئة نُقل على إثرها إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، ما استدعى إيقاف أنشطته الفنية وتأجيل حفليه في بغداد حتى إشعار آخر وذلك قبل ساعات قليلة من موعد لقائه المنتظر مع الجمهور العراقي.

الجمهور العراقي

ويأتي هذا التطور الصحي المباغت في ذروة نشاط المهندس الفني، وبعد أيام قليلة من وقوفه متألقاً على خشبة مدرج خورفكان في إمارة الشارقة، وقبل ساعات من موعد لقائه المنتظر مع جمهوره في العاصمة العراقية بغداد.

إيقاف فوري

وأعلنت شركة روتانا للموسيقى، عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، تفاصيل الوضع الصحي للفنان، مستهلّةً بيانها بعبارة «قدّر الله وما شاء فعل»، وموضحةً بأن ماجد المهندس أُصيب بوعكة صحية نُقل إثرها إلى المستشفى حيث يتلقى الرعاية الطبية اللازمة حالياً داخل العناية المركزة.

وأكدت بأن الظرف الصحي الطارئ فرض على إدارة أعماله اتخاذ قرار فوري بإيقاف جميع أنشطته والتزاماته الفنية حتى إشعار آخر، وفي مقدمتها تأجيل حفليه اللذين كان من المقرر أن يحييهما في بغداد يومي 20 و21 نوفمبر الجاري.

حفلتا بغداد

تكتسب خطوة التأجيل وقعاً عاطفياً خاصاً لدى الجمهور العراقي، الذي كان يترقب بشغف كبير عودة «صوت الحب» للغناء في بغداد عبر ليلتين متتاليتين على خشبة المسرح في «مجمع نخيل بغداد»، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وكان الإقبال الجماهيري الكثيف على تذاكر الحفل الأول، المقرر (الجمعة) العشرين من (نوفمبر) والتي طُرحت حصرياً عبر منصة «تكت زون» منذ السابع من الشهر ذاته، قد دفع الجهات المنظمة إلى إضافة ليلة ثانية (السبت) الحادي والعشرين من الشهر ذاته، حيث فُتح باب الحجز لها (الأحد) الخامس عشر من نوفمبر وسط تفاعل واسع من الجمهور. غير أن الظرف الصحي فرض إرجاء هذا اللقاء الجماهيري الكبير ريثما يستعيد النجم عافيته بالكامل.