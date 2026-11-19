صدر حديثاً كتاب «التفكير البصري.. الرؤية، الإدراك، الفهم، الإبداع» للدكتور نايف بن صالح العلياني، الحاصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الإعلام، في طبعته الأولى لعام 2026، متناولاً مفهوم التفكير البصري وأبعاده المعرفية والنفسية والعلمية، ودور الصورة في تشكيل الوعي الإنساني وإنتاج المعرفة والتأثير في السلوك وصناعة القرار.

ويقدم الكتاب، الذي يضم 12 فصلاً، مقاربة علمية متعددة التخصصات لفهم العلاقة بين الرؤية والإدراك والتفكير، مستعرضاً التحولات التي جعلت الصورة إحدى أبرز أدوات الاتصال والتأثير في العصر الحديث، خصوصاً مع التطور المتسارع للإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي والوسائط البصرية.

من الرؤية إلى صناعة المعنى

وينطلق المؤلف من فكرة أن الصورة لم تعد مجرد وسيلة لتوثيق الواقع أو نقل الأحداث، بل تحولت إلى لغة معرفية قائمة بذاتها، تحمل الأفكار والمشاعر والدلالات، وتسهم في تشكيل تصورات الإنسان للعالم من حوله.

ويؤكد أن التفكير البصري يتجاوز مجرد النظر إلى الصور، ليصبح عملية معرفية مركبة تقوم على الإدراك والتحليل والتفسير، واكتشاف العلاقات بين العناصر البصرية، وتحويل المعلومات إلى معانٍ تساعد على الفهم والإبداع واتخاذ القرار.

ويطرح الكتاب تساؤلات جوهرية حول كيفية إدراك الإنسان للصور، وتحول المعلومات المجردة إلى تمثيلات بصرية، وتأثير الألوان والأشكال في الإدراك والانفعال، وإمكانات توظيف التفكير البصري في الإعلام والتعليم.

12 فصلاً تربط المعرفة بعلم النفس والإعلام

ويتناول الكتاب في فصوله الأولى مفهوم التفكير البصري وتعريفاته العلمية، والأسس المعرفية والنفسية التي يقوم عليها، إلى جانب الفسيولوجيا العصبية للرؤية، وآليات الإدراك الحسي وبناء الصورة الذهنية.

كما يفرد المؤلف مساحة لدراسة البنية البصرية والتكوين الإدراكي، وعلم الألوان وتأثيراتها النفسية، قبل الانتقال إلى الصورة البصرية وصناعة المعنى، والتفكير البصري في الإعلام والاتصال.

ويمتد الطرح إلى التطبيقات العملية للتفكير البصري في التعليم والتعلم، ومستقبله في العصر الرقمي، وصولاً إلى دراسة الثقافة البصرية في العالم العربي، وما تفرضه التحولات التقنية والإعلامية من تحديات وفرص لتطوير الوعي بالصورة.

الصورة في عصر الإعلام الرقمي

ويسلط العلياني الضوء على تنامي أهمية التفكير البصري في عصر البيانات الضخمة والمنصات الرقمية، إذ أصبحت الرسوم البيانية والإنفوجرافيك والخرائط التفاعلية والفيديو من أبرز الوسائل المستخدمة لتبسيط المعلومات المعقدة وتقديمها بصورة أكثر وضوحاً وتأثيراً.

ويتوقف عند التحولات التي شهدتها الصحافة الرقمية والإعلام الحديث، وما أفرزته من اعتماد متزايد على السرد البصري في تقديم الأخبار والقصص والمعلومات، بما يعزز قدرة الصورة على نقل المعرفة والتأثير في المتلقي.

ويؤكد الكتاب أن امتلاك مهارات القراءة البصرية وتحليل الصور لم يعد ترفاً معرفياً، بل أصبح ضرورة توازي أهمية مهارات القراءة والكتابة التقليدية، في ظل عالم تتسارع فيه حركة إنتاج المحتوى المرئي وتداوله.

نحو ثقافة بصرية واعية

ويهدف الإصدار إلى بناء إطار علمي متكامل لفهم التفكير البصري، يجمع بين علم النفس والعلوم المعرفية والإعلام والتصميم البصري، مع التركيز على تنمية قدرة القارئ على فهم الصور وتحليلها واستخدامها بفاعلية في إنتاج المعرفة والتواصل مع الآخرين.

ويبرز الكتاب أهمية الانتقال من المشاهدة العابرة إلى القراءة الواعية للصورة، ومن تلقي الرسائل البصرية إلى تفكيك دلالاتها وفهم أبعادها، بما يسهم في تعزيز التفكير النقدي والإبداعي.

ويأتي إصدار «التفكير البصري» إضافة إلى المؤلفات التي تعنى بدراسة العلاقة بين الصورة والمعرفة والاتصال، في وقت تتعاظم فيه مكانة الثقافة البصرية بوصفها إحدى المهارات الأساسية لفهم العالم المعاصر والتفاعل مع تحولاته.

ويختزل المؤلف الفكرة المحورية لكتابه في دعوة إلى إعادة النظر في علاقتنا بالصورة، انطلاقاً من أن فهم العالم لا يتشكل بما نقرأه ونسمعه فحسب، بل بما نراه أيضاً.