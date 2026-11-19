شهدت جزيرة كريسماس الأسترالية مشهداً طبيعياً استثنائياً، مع خروج ملايين السرطانات الحمراء من الغابات الاستوائية واجتياحها الطرق والممرات في رحلة جماعية باتجاه الساحل، استعداداً للتكاثر، في ظاهرة سنوية تحول أجزاء واسعة من الجزيرة إلى لوحة حمراء متحركة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعداداً هائلة من السرطانات وهي تتحرك عبر الطرق والغابات والمناطق السكنية، في مجموعات متتابعة، وسط مشهد بدا فيه سطح الأرض وكأنه اكتسى باللون الأحمر، مع استمرار القشريات في رحلتها نحو البحر.

وتعد هجرة السرطانات الحمراء واحدة من أبرز الظواهر الطبيعية التي تشتهر بها جزيرة كريسماس، الواقعة في المحيط الهندي وتتبع أستراليا، حيث تخرج هذه الكائنات من موائلها داخل الغابات المطيرة، وتقطع مسافات طويلة للوصول إلى الساحل، في رحلة ترتبط بدورة حياتها وتكاثرها.

وتبدأ الهجرة عادة مع حلول موسم الأمطار، إذ توفر الرطوبة الظروف المناسبة لتحرك السرطانات بعيداً عن الجفاف، فيما يرتبط توقيت وصولها إلى الساحل بدورات القمر وحركة المد والجزر، بما يسمح للإناث بإطلاق البيض في مياه البحر خلال الظروف الملائمة.

ولا تقتصر هذه الرحلة على عبور الغابات، إذ تتدفق السرطانات عبر الطرق والممرات ومناطق مأهولة، ما يجعل هجرتها تحدياً لحركة السكان والسيارات، ويستدعي تدابير خاصة لحماية الكائنات خلال انتقالها، لا سيما مع الأعداد الضخمة التي قد تغطي مساحات واسعة في وقت قصير.

وتخصص السلطات في جزيرة كريسماس، خلال موسم الهجرة، مسارات لعبور السرطانات، وتستخدم الحواجز والجسور المخصصة لها، إلى جانب إغلاق بعض الطرق أمام المركبات عند الضرورة، للحد من نفوقها تحت عجلات السيارات ومساعدتها على مواصلة رحلتها بأمان.

وتناشد السلطات السكان والزوار تجنب الاقتراب من السرطانات أو إعاقة حركتها، وعدم نقلها أو التدخل في مسارها، إذ تمثل الهجرة جزءاً أساسياً من دورة الحياة الطبيعية لهذه الكائنات، التي تعتمد على وصولها إلى الساحل في الوقت المناسب لإتمام عملية التكاثر.

وتعيد هذه المشاهد المتكررة سنوياً تسليط الضوء على التنوع البيئي الفريد في جزيرة كريسماس، حيث تتحول حركة ملايين الكائنات الصغيرة إلى ظاهرة طبيعية ضخمة، ترسم مشهداً نادراً يجمع بين غرابة الطبيعة ودقة دوراتها الحيوية، ويجذب أنظار العالم إلى واحدة من أكثر الهجرات البرية إثارة في أستراليا.