أدانت البحرين بشدة، استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على العاصمة الرياض، وأسفرت عن أضرار مادية في أحد أبراج المركز المالي، عادةً هذه الاعتداءات انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية ولأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها الوطنية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وجددت وزارة الخارجية دعوة البحرين مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لوقف الاعتداءات الإرهابية الحوثية المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرارات (2216) و(2817) و(2837)؛ بما يكفل حماية المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية والحيوية، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.