أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها الشديدة لاستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، وآخرها الاعتداءات التي أسفرت عن أضرار مادية في أحد أبراج المركز المالي بالرياض.

وأكدت الجامعة العربية في بيان اليوم، أن تكرار استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً، وانتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً لقواعد القانون الدولي، ويهدد سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

ودعت إلى الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوّض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع المملكة، ودعمها لما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.