هل تعمّد الرئيس الصيني شي جين بينغ إحراج نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمام عدسات الكاميرات؟ سؤال أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تداول فيديو يظهر الرئيس الصيني وهو يسحب يده بدلاً من مصافحة بوتين، خلال قمة مدينة شنجن الصينية، بالتزامن مع انتشار صورة جماعية ظهر فيها الرئيس الروسي بعيداً عن الوقوف مباشرة بجوار نظيره الصيني.

فيديو مفبرك.. والمصافحة حدثت

وكشف مصادر إعلامية أن الفيديو المتداول مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، اعتماداً على مشاهد أصلية للقاء جمع الرئيسين في العاصمة القرغيزية بيشكك، في 31 أغسطس الماضي.

وأظهرت اللقطات الأصلية مصافحة طبيعية بين الزعيمين، كما وثقت مشاهد أخرى مصافحتهما خلال مراسم قمة «أبيك» في شنجن، الأربعاء (18 نوفمبر)، ما يدحض الرواية التي روج لها المقطع المتلاعب به.

زوجة شي تفصل بين الرئيسين

ولم يتوقف الجدل عند المصافحة؛ إذ أثارت الصورة الجماعية للقادة الثلاثة تساؤلات بشأن ترتيب الوقوف، بعدما ظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جانب شي جين بينغ، فيما وقفت زوجة الرئيس الصيني، بينغ لي يوان، بين زوجها وبوتين، بدلاً من وقوف الرئيس الروسي مباشرة بجوار نظيره الصيني.

ورغم ما أثاره المشهد من تفسيرات بشأن دلالاته البروتوكولية والسياسية، فإن الصور لا تقدم دليلاً على تعمّد إحراج بوتين أو وجود خلاف بين موسكو وبكين.

ترمب وبوتين.. مصافحة أخرى

وفي مشهد لافت، تبادل ترمب وبوتين المصافحة والتحية بحضور الرئيس الصيني، قبل التقاط الصورة الجماعية، وسط اهتمام دولي بالقمة الثلاثية وملفاتها السياسية والأمنية.

وبين فيديو مفبرك وصورة جماعية أثارت التأويلات، أعادت مشاهد شنجن الجدل بشأن قراءة لغة الجسد في اللقاءات الدبلوماسية، وقدرة الذكاء الاصطناعي على تحويل مشاهد حقيقية إلى روايات مضللة.

فالمصافحة التي قيل إنها لم تحدث وثقتها الكاميرات، أما ترتيب الوقوف الذي أثار التساؤلات، فلا يكفي وحده لإثبات وجود خلاف بين الزعيمين.