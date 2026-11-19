استهل منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين بالخسارة أمام اليونان بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس)، على الملعب رقم 7 بأكاديمية أسباير بالعاصمة القطرية الدوحة.

ضربة مبكرة

تلقى منتخب مصر ضربة موجعة في الدقيقة 23 بطرد لاعبه دانيال تامر من قبل الحكم المكسيكي روزاريو لوبيز بينويلاس، عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

أهداف المباراة

افتتح كونستانتينوس سوفلاتزيس التسجيل لمنتخب اليونان بعد تسع دقائق من انطلاق الشوط الثاني، ثم أضاف كونستانتينوس كارانجيليس الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقلص البديل زياد سعودي الفارق لمنتخب مصر في الدقيقة 71، لكن محاولات المنتخب المصري لإدراك التعادل لم تُكلل بالنجاح في ظل حالة الإرهاق بسبب النقص العددي.

صدارة قطرية

بهذه النتيجة، يحتل منتخب مصر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى التي تصدرها منتخب قطر بعد فوزه على نظيره البنمي بنتيجة 2-0.