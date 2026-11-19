توصل الاتحاد الكويتي لكرة القدم إلى اتفاق مبدئي لإقامة مباراة ودية بين منتخب الكويت وفريق برشلونة، خلال شهر فبراير المقبل.

فبراير المقبل موعداً محتملاً

وقال رئيس الاتحاد الكويتي أحمد اليوسف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الكويتية، إن هناك اتفاقاً بين اتحاد الكرة ونادي برشلونة على إقامة مباراة ودية تجمع منتخب الكويت مع الفريق الكتالوني على استاد جابر الأحمد الدولي، خلال شهر فبراير المقبل، بمناسبة الأعياد الوطنية في البلاد، وذلك حال سمحت الظروف الخاصة بالفريق الكتالوني بالحضور في هذا التوقيت.

وكان اليوسف قد استقبل في مكتبه مساء اليوم (الخميس) نائب رئيس نادي برشلونة، رافائيل يوستي.

«لا شيء محسوم»

من جانبه، كان يوستي أقل حسماً في تصريحاته من الجانب الكويتي، في انتظار التأكد من مدى ملاءمة الموعد لجدول مباريات الفريق، إذ قال: «سندرس الأمر، لكن لا يوجد أي شيء محسوم حتى اليوم، فجدول مبارياتنا معقد، كما تعلمون، نشارك في الدوري الإسباني وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا.. سندرس إمكانية خوض مباراة ودية هنا في الكويت في أحد الأيام، لكننا سنقوم بذلك بالتنسيق مع مدربنا هانز فليك، وديكو واللاعبين».

إقامة المباراة تعتمد على نتائج برشلونة

وتتمثل العقبة الرئيسية في جدول مباريات برشلونة، والذي سيتحدد وفقاً للمركز النهائي الذي سيحتله الفريق في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.

وفي حال إنهاء برشلونة مرحلة الدوري ضمن المراكز الثمانية الأولى، فسيتأهل مباشرة إلى دور الـ16، ما يمنحه وقتاً لإقامة المباراة الودية.

أما إذا اضطر الفريق إلى خوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16، فستصبح إقامة المباراة أكثر صعوبة، حيث من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في هذا الدور يومي 16 و17 فبراير، فيما تقام مباريات الإياب يومي 23 و24 من الشهر نفسه.