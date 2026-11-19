شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في جلسة بعنوان: «تأمين نقاط الاختناق الإستراتيجي وإعادة النظر في الأمن البحري»، وذلك على هامش مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط (MED)، الذي تستضيفه مدينة نابولي الإيطالية.

وقال خلال الجلسة، إن التطورات الأخيرة في الممرات البحرية تؤكد الترابط الوثيق بين الأمن البحري والاستقرار الإقليمي والازدهار العالمي، مشيراً إلى أن أمن الممرات المائية الإستراتيجية، من البحر الأحمر وباب المندب إلى مضيق هرمز مسألة تحظى باهتمام دولي، مؤكداً أهمية حماية الممرات البحرية الإستراتيجية التي تمثل أولوية راسخة تتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً فاعلاً.

وشدد على أهمية التركيز على الجهود الدبلوماسية، وخفض التصعيد، ومعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار الإقليمي، بما يضمن بقاء الممرات المائية الحيوية آمنة ومفتوحة، وفقاً للقانون الدولي.

وفي الشأن اليمني، أكد نائب وزير الخارجية سعي المملكة الدائم إلى تحقيق الأمن والازدهار في اليمن الشقيق، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية التصدي لأي محاولات تسعى إلى استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار أو الملاحة الدولية.

وأكد أن المملكة تحتفظ بحقها المشروع في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها الوطنية وفقاً للقانون الدولي.