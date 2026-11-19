لم تعد السياحة في السعودية مجرد قطاع اقتصادي إضافي، بل أصبحت واحدة من أهم الأدوات التي تراهن عليها المملكة في بناء اقتصاد متنوع ومستقبل مختلف، فالسعودية التي عُرفت طويلاً بأنها دولة النفط والطاقة، تعمل اليوم بجدية على تقديم صورة مختلفة عنها للعالم، عنوانها السياحة والثقافة والترفيه والفعاليات والتجارب الجديدة، وقد ساهمت رؤية 2030 في وضع السياحة في قلب مخطط التحوّل الاقتصادي، من خلال تطوير الوجهات السياحية، وتوسيع البنية التحتية، وفتح المجال أمام الزوّار من مختلف دول العالم، غير أن الأهم أن هذا التحوّل لا يتعلق فقط باستقبال السيّاح، وإنما باكتشاف مدنها التاريخية، سواحلها، جبالها، صحاريها، مواقعها الثقافية، فالسعودية تمتلك تنوعاً جغرافياً وثقافياً كبيراً، ظل لسنوات غير مستثمر بالشكل الكافي، واليوم تتحوّل هذه المقوّمات إلى صناعة حقيقية يمكن أن تخلق فرصاً اقتصادية واسعة، وتدعم قطاعات أخرى مثل النقل والضيافة والمطاعم والترفيه.

وتكمن أهمية السياحة السعودية في أنها لا تعتمد على نموذج واحد، فالمملكة قادرة على تقديم تجارب متعددة تناسب شرائح مختلفة من السياح، فهناك السياحة الثقافية في العُلا والدرعية وجدة التاريخية، والسياحة البحرية على سواحل البحر الأحمر، إلى جانب سياحة الفعاليات والرياضة والترفيه، وهذا التنوع يمنح السعودية فرصة لبناء قطاع سياحي قادر على العمل طوال العام، وليس خلال موسم محدد فقط مثلما يحدث في كثير من دول العالم.

كما أن تطوير المدن والوجهات السياحية يخلق أثراً يتجاوز السائح نفسه، لكونه حافزاً قوياً لتحسين الطرق والمطارات والخدمات والفنادق والمرافق العامة، ومن هنا تصبح السياحة مشروعاً لتطوير مرافق الدولة بقدر ما هي مشروع لاستقبال السياح، وكلما ارتفعت جودة التجربة السياحية، ارتفعت قدرة المملكة على المنافسة مع الوجهات العالمية، والسؤال الذي غدا يطرح نفسه بقوة لم يعد متعلقاً بما إذا كانت السعودية قادرة على دخول سوق السياحة العالمية، وإنما إلى أي مدى يمكنها أن تصبح واحدة من أبرز وجهاته العالمية خلال السنوات المقبلة.

ومن أهم التحوّلات التي أحدثها القطاع السياحي أنه خلق مساحة جديدة أمام الشباب السعودي للمشاركة في الاقتصاد الوطني، فالسياحة تحتاج إلى الفنادق والمطاعم وشركات السفر والمرشدين السياحيين والفعاليات والنقل والخدمات الرقمية، وهي قطاعات قادرة على توفير وظائف ومشروعات صغيرة ومتوسطة في مختلف مناطق المملكة، كما أن نمو السياحة يشجع روّاد الأعمال على ابتكار منتجات وتجارب محلية يمكن تحويلها إلى مشاريع اقتصادية مستدامة، وهنا تتجاوز السياحة مفهومها التقليدي بوصفها إنفاقاً يقوم به السائح، لتصبح منظومة اقتصادية متكاملة يستفيد منها المجتمع المحلي، كما أن السائح لا يبحث فقط عن فندق فاخر، وإنما يريد تجربة مختلفة وقصة يرويها ومكاناً يشعر بأنه اكتشفه، وهذه النقطة تحديداً تمنح السعودية ميزة مهمة؛ إذ تستطيع تقديم تجارب مرتبطة بتاريخها وثقافتها وطبيعتها، ولذلك فإن نجاح السياحة السعودية سيكون مرتبطاً بقدرتها على تقديم هوية سياحية سعودية واضحة ومميّزة.

لكن بناء صناعة سياحية عالمية ليس بالمهمة السهلة، فالمنافسة الدولية قوية، والسائح أصبح أكثر بحثاً عن الجودة والقيمة وسهولة الوصول والتجربة المتكاملة، ولذلك تحتاج السعودية إلى الاستمرار في تطوير الخدمات، ورفع مستوى التدريب، وتحسين تجربة السائح من لحظة وصوله إلى المطار وحتى مغادرته، كما تحتاج إلى تحقيق توازن دقيق بين سرعة التطوير والحفاظ على البيئة والتراث والهوية المحلية، ولهذا يمثل الاستثمار في الكوادر السعودية أهمية كبيرة، لأن التعامل مع السائح يحتاج إلى مهارات تتجاوز تقديم الخدمة إلى فهم الثقافات المختلفة والقدرة على صناعة تجربة متميّزة، كما أن التقنية ستكون عاملاً حاسماً في مستقبل السياحة، من الحجز والدفع إلى التنقل واكتشاف الوجهات السياحية، وكلما أصبحت الرحلة أكثر سهولة، زادت قدرة المملكة على المنافسة عالمياً.

السياحة السعودية جزء من التحوّل الأكبر الذي تشهده المملكة، ولذلك فإن نجاح السياحة في المملكة يمكن أن يغيّر الصورة الذهنية التقليدية عنها، ويخلق جسوراً جديدة بينها وبين الشعوب والثقافات المختلفة، وإذا استطاعت السعودية أن تجمع بين جودة الخدمة، وأصالة التجربة، وحماية التراث والطبيعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، فإن السياحة يمكن أن تصبح واحدة من أهم مصادر الدخل في المملكة، وقد يكون التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة هو الانتقال من مرحلة بناء المرافق إلى مرحلة بناء مكانة سياحية عالمية مرموقة، فالمشروعات يمكن إنجازها، والفنادق يمكن بناؤها، والطرق يمكن تطويرها، لكن المكانة السياحية تحتاج إلى سنوات من الثقة والتجربة والنجاح، وعندما تتحقق هذه المعادلة، لن تكون السعودية مجرد وجهة سياحية جديدة، بل واحدة من الوجهات الجذابة التي يبحث عنها الجميع من كافة أرجاء العالم.