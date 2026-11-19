أسهمت المشاريع الوطنية الكبرى، وما يصاحبها من توسع في البنية التحتية والمشاريع السياحية والعمرانية والصناعية واللوجستية، في رفع مستوى الطلب على الخدمات الإنشائية، وتحفيز قطاعات اقتصادية مساندة، من بينها الصناعات التحويلية والنقل والخدمات الهندسية والتوريد، إلى جانب توفير فرص عمل نوعية ودعم المحتوى المحلي.

ورغم هذه الفرص الواعدة، يواجه قطاع المقاولات تحديات متعددة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف التشغيل وأسعار المواد الإنشائية، وتذبذب تكاليف النقل والشحن، والتحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، فضلاً عن الحاجة إلى إدارة التدفقات النقدية والالتزامات التعاقدية بكفاءة، وهي تحديات تتطلب من الشركات تطوير نماذجها التشغيلية، وتعزيز قدرتها على التخطيط والاستجابة للمتغيرات.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، باعتبارها عناصر أساسية لاستدامة الشركات ورفع مستوى الثقة بينها وبين المستثمرين والعملاء والجهات المتعاقدة، فنجاح المشروع لا يقاس بإنجازه وتسليمه فحسب، بل بجودة التنفيذ وكفاءة التكلفة والالتزام بالجدول الزمني وتحقيق القيمة المستهدفة.

كما يمثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في مستقبل القطاع، من خلال توظيف تقنيات نمذجة معلومات البناء (BIM)، وتحليل البيانات، وأنظمة متابعة الإنجاز، والتنبؤ بالمخاطر، بما يسهم في تقليل الهدر ورفع الإنتاجية وتحسين كفاءة إدارة المشاريع.

ولا يمكن إغفال أهمية تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحها فرصاً أكبر للمشاركة في المشاريع الكبرى، من خلال تطوير قدراتها الفنية والإدارية والمالية، وتعزيز الشراكات بينها وبين الشركات الكبرى، بما يدعم المنافسة ويرفع نسبة المحتوى المحلي.

‏أخيراً

مستقبل قطاع المقاولات السعودي يرتبط بقدرته على الانتقال من ثقافة تنفيذ المشاريع إلى صناعة القيمة الاقتصادية، ومن المنافسة على العقود إلى التميز في الجودة والابتكار والاستدامة، فالمقاول اليوم شريك في التنمية وصناعة المستقبل، وليس مجرد منفذ للأعمال الإنشائية.