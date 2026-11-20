أقال البيت الأبيض مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس من منصبه، عقب سلسلة من الأعطال التقنية التي طالت قطاعات حيوية في الولايات المتحدة، شملت حركة الطيران والخدمات المصرفية وأنظمة الأمن القومي، وأثارت انتقادات لطريقة تعامل الإدارة الأمريكية معها.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر مقرب من البيت الأبيض، (الخميس)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أيد قرار إقالة كيرنكروس، الذي كان يتولى الإشراف على سياسات الأمن السيبراني وتنسيق إستراتيجياته بين الوكالات الحكومية الفيدرالية.

وأوضح المصدر أن كبيرة مسؤولي المعلومات في وزارة الدفاع الأمريكية كيرستن ديفيز ستتولى مهام المنصب مؤقتاً، إلى حين تعيين خلف دائم يتطلب تثبيته موافقة مجلس الشيوخ.

وجاء القرار بعد اضطرابات تقنية متلاحقة شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، تضمنت توقفاً واسعاً لحركة الطيران، وأعطالاً في خدمات شركة «مايكروسوفت» أثرت على البريد الإلكتروني، إلى جانب اضطراب مؤقت في الشبكة الداخلية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وأثارت الأعطال تساؤلات بشأن سلامة البنية التحتية الرقمية الأمريكية، وسط مطالبات من أعضاء في الكونغرس بتقديم توضيحات حول أسباب الاضطرابات والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها.

في المقابل، أكدت الإدارة الأمريكية عدم وجود أدلة تشير إلى أن الأعطال ناجمة عن هجوم سيبراني منسق أو نشاط تقف خلفه دولة أجنبية، موضحة أن الحوادث منفصلة عن بعضها وترتبط بأعمال صيانة وتحديثات تقنية.

وكان كيرنكروس قد شغل مناصب قيادية في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري قبل توليه مسؤولية تنسيق سياسات الأمن السيبراني في البيت الأبيض.