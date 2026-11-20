عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الصناعة والثروة المعدنية، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان أكازاوا ريوسي، اجتماعاً عبر الاتصال المرئي في 9 نوفمبر 2026م.

وجدّد الجانبان التأكيد لمتانة الشراكة الإستراتيجية الراسخة بين المملكة العربية السعودية واليابان، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في قطاع الطاقة.

وفي ضوء المناقشات التي جرت في إطار فريق العمل السعودي - الياباني المشترك المعني بمرونة منظومة الطاقة، الذي أُنشئ في مايو 2026م، أكد الجانبان ما يلي:

• أهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، إذ تعدّ المملكة العربية السعودية اليابان شريكاً إستراتيجياً، وتولي أهمية كبيرة لدعم أمن الطاقة في اليابان على المدى الطويل، من خلال توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من البترول الخام.

• أعربت اليابان عن بالغ تقديرها للمملكة العربية السعودية على ما توفره من إمدادات مستقرة وموثوقة من البترول الخام.

• بدأت المملكة العربية السعودية إعادة تعبئة مرافق الخزن المشترك للبترول الخام في اليابان.

• وانطلاقاً من الدور المحوري الذي يضطلع به مشروع الخزن المشترك للبترول الخام منذ إنشائه في عام 2010م، وما أثبته أخيراً من فاعلية، تعتزم اليابان أن توفر للمملكة العربية السعودية سعة تخزينية تبلغ 16 مليون برميل ضمن مرافق الخزن الوطني الياباني لمدة محددة، إضافةً إلى السعة التخزينية القائمة البالغة 8 ملايين برميل.

• وتعتزم اليابان شراء ما يصل إلى 8 ملايين برميل من البترول الخام من المملكة العربية السعودية لصالح احتياطاتها الوطنية من البترول، وفقاً لتوافر ظروف مواتية في السوق وبعد استكمال الإجراءات الداخلية اللازمة.

• سيتعاون البلدان في إطار مبادرة (POWERR Asia)، التي أعلنت عنها اليابان، بهدف تعزيز أمن الطاقة في آسيا، استناداً إلى برنامج عمل الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية (AZEC) بشأن تعزيز تخزين البترول، الذي قُدم خلال الاجتماع الوزاري لمجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية، المنعقد بتاريخ 8 أكتوبر 2026م، حيث حدد برنامج العمل التدابير المستقبلية، بما في ذلك تطوير الأطر المؤسسية والبنية التحتية لخزن البترول في آسيا، والتعاون مع الدول المنتجة للبترول، وتنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ.

ورحّب الجانبان باستمرار التعاون بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما إلى مواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجية في مجال الطاقة بين المملكة العربية السعودية واليابان، وستواصل الوزارتان عملهما البنّاء لبحث فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي في هذا المجال، وسبل تطوير الترتيبات القائمة للخزن المشترك للبترول الخام وتعظيم سعاتها.