تراجع المؤشر نيكاي الياباني 5% اليوم (الجمعة) ليغلق عند أدنى مستوى منذ سبعة أشهر، في ظل تراجع أسهم شركات التكنولوجيا بعد أن أخفق الاكتتاب العام لشركة أنثروبيك في تحسين الثقة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضاً 5.06% عند 56,436.65 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 13 أبريل. وتراجع المؤشر 7.7% منذ بداية الأسبوع.

ومن بين 225 سهماً على المؤشر نيكاي، انخفض 214 سهماً وارتفع 11 سهماً.

أمل يتلاشى

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 3.88% ليصل إلى 3,674.22 نقطة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد هيرويوكي أوينو في إحدى الشركات المتخصصة لإدارة الأصول: «كانت هناك توقعات كبيرة بأن دخول شركة أنثروبيك إلى السوق قد يحسن الثقة تجاه الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لكن هذا الأمل تلاشى مع تخلي سهم الشركة عن مكاسب حققها في وقت سابق».

وأضاف أوينو: «يدرك المستثمرون أن أسعار أسهم شركات الرقائق صارت منخفضة، لكنهم يترددون في شرائها خوفاً من حدوث انخفاض آخر في السوق».