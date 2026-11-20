تعود الإثارة والندية في دوري روشن السعودي للمحترفين بمواجهة من العيار الثقيل بعد فترة التوقف الدولي إذ يستضيف الأهلي (سادس الدوري) نظيره فريق النصر (ثالث الدوري) وذلك عند تمام الساعة 8:30 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي. وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية في حسابات المنافسة على مراكز المقدمة.



موقف الفريقين



يدخل النصر المواجهة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 11 مباراة، ويطمح لمواصلة سلسلة انتصاراته والوصول إلى النقطة 31 لانتزاع الصدارة مؤقتاً من الهلال. في المقابل، يتواجد الأهلي في المركز السادس برصيد 21 نقطة، ويسعى أصحاب الأرض لاستعادة توازنهم بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الشباب، وتقليص الفارق النقطي مع فرق الصدارة مستفيدين من عاملي الأرض والجمهور. ويتساوى الفريقان هجومياً بـ28 هدفاً لكل منهما، لكن النصر يتفوق دفاعياً باستقباله 11 هدفاً، مقابل 19 للأهلي.



طريقة لعب الفريقين



يعتمد المدرب مارينو بوسيتش مع الأهلي على رسم 4-2-3-1، مرتكزاً على القوة الهجومية الضاربة بقيادة الهداف إيفان توني متصدر ترتيب هدافي الدوري، ومن خلفه الثلاثي فرانشيسكو ترينكاو وماتيوس جونسالفيس وجالينو، مع صلابة دفاعية يقودها ميريح ديميرال وروجر إيبانيز.



أما النصر فيعول على الاستحواذ والضغط العالي والسرعة في التحولات الهجومية، مستنداً إلى تألق القائد كريستيانو رونالدو إلى جانب ساديو ماني وأنجيلو جابرييل وجواو فيليكس في الخط الأمامي، وتنظيم خط الدفاع بوجود محمد سيماكان وإينيجو مارتينيز ومن خلفهم الحارس بينتو ماثيوس.



المواجهات التاريخية بينهما في الدوري



تحمل هذه القمة الرقم 35 بين الفريقين في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتفوق النصر تاريخياً بتحقيق 13 انتصاراً مقابل 10 انتصارات للأهلي، بينما حسم التعادل 11 مواجهة سابقة بين العملاقين.



وتميل الكفة للنصر في المواسم العشرة الأخيرة، فلم يحقق الأهلي سوى 3 انتصارات فقط في آخر 19 مواجهة، بينها مواجهة يناير الماضي في جدة 3-2، مقابل 10 انتصارات للنصر و6 تعادلات.