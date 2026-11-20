أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم (الجمعة)، توصله إلى اتفاق مع حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا لتمديد عقده.

عقد حتى 2028

وأكد ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن كورتوا سيواصل مسيرته مع النادي الملكي حتى 30 يونيو 2028.

أرقام وألقاب كورتوا

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد في 2018 قادماً من تشيلسي، ومنذ ذلك الحين خاض 348 مباراة، وفاز بـ14 لقباً، هي: دوري أبطال أوروبا (مرتين)، وكأس العالم للأندية (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (مرتين)، والدوري الإسباني (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (3 مرات)، وكأس ملك إسبانيا (مرة واحدة).

إنجازاته الفردية

وعلى الصعيد الفردي، حصل تيبو كورتوا على جائزة القفاز الذهبي في كأس العالم روسيا 2018، وجائزة «ذا بيست» لأفضل حارس مرمى المقدمة من الفيفا في 2018، وجائزة ياشين في 2022، وجائزة زامورا في 2014، إضافة إلى ذلك، تم اختياره مرتين في التشكيلة العالمية للفيفا في عامي 2022 و2023، وتُوج بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس 2022، البطولة الرابعة عشرة لريال مدريد.

الريال يواصل تحصين نجومه

ويعد تيبو كورتوا ثالث لاعب يمدد عقده مع ريال مدريد هذا الأسبوع، بعد أردا غولر وأوريلين تشواميني، اللذين مددا عقديهما حتى 2030.