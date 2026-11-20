فرضت جامعة كوينيبياك في مدينة هامدن بولاية كونيتيكت الأمريكية إجراءات إغلاق أمني، عقب ورود بلاغات عن احتمال وجود شخص مسلح داخل الحرم الجامعي، ما استدعى انتشاراً مكثفاً لقوات الشرطة.

وأصدرت إدارة الجامعة تنبيهاً عاجلاً للطلاب والعاملين، دعتهم فيه إلى البقاء داخل المباني وعدم الخروج، مؤكدة وجود انتشار أمني واسع للتعامل مع البلاغات المتعلقة بشخص يُشتبه في حمله سلاحاً نارياً.

وشملت إجراءات الإغلاق عدداً من مرافق الجامعة، فيما باشرت فرق الشرطة عمليات تفتيش للمباني للتحقق من البلاغ وتأمين الموقع.

وأفادت الجامعة، بأن عناصر الشرطة يفتشون المباني، دون توفر معلومات إضافية مؤكدة بشأن الشخص المشتبه به.

وفي تطور لاحق، أعلنت الجامعة رفع الإغلاق الأمني عن حرمي يورك هيل ونورث هيفن، مع استمرار الإجراءات الاحترازية في حرم ماونت كارمل الرئيسي، ودعت الطلاب والعاملين إلى عدم التوجه إليه حتى صدور إشعار جديد.

وأكد المتحدث باسم الجامعة جون مورغان أن عمليات التفتيش كانت لا تزال جارية، دون العثور على مشتبه به أو تسجيل إصابات، مشدداً على أن سلامة أفراد المجتمع الجامعي تمثل الأولوية للإدارة.