سبع ساعات فقط كانت الفاصل بين تهنئة نادي بلاكبول الإنجليزي لمدربه إيان إيفات بعيد ميلاده الخامس والأربعين، وإعلان رحيله عن منصبه.

تهنئة ثم إقالة

ونشر النادي، صباح (الخميس)، رسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة مدربه بعيد ميلاده الخامس والأربعين، قال فيها: «نتمنى لك يوماً رائعاً، أيها المدرب!». لكن ذلك «اليوم الرائع» لم يستمر طويلاً، وسرعان ما تحول إلى يوم حزين للمدرب، فبعد سبع ساعات فقط، نشر النادي بياناً أعلن فيه رحيل إيفات عن منصبه، جاء فيه: «يعلن نادي بلاكبول أن إيان إيفات غادر منصبه، بعد 12 شهراً من توليه المسؤولية».

رحيل بعد 57 مباراة

وخلال مسيرته لاعباً، مثّل إيفات نادي بلاكبول لمدة سبعة مواسم، قبل أن يعود إليه مدرباً في الموسم الماضي، ويقود الفريق في 57 مباراة، حقق خلالها 23 انتصاراً.

ترتيب متأخر

ويحتل بلاكبول المركز العشرين في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، جمعها من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، مقابل سبع هزائم.