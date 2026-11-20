أعلنت السلطات الروسية اليوم، عن انخفاض صادرات القمح خلال الموسم الزراعي، لتبلغ قرابة 38.5 مليون طن، بعد أن كانت التوقعات الرسمية تشير إلى تصدير 44 مليون طن. وأكدت الزراعة الروسية في بيان أن صادرات الحبوب انخفضت لتصل إلى قرابة 50 مليون طن، رغم أن محصول القمح الروسي خلال العام الحالي وصل إلى نحو 88.4 مليون طن، وسط زيادة متوقعة في المخزونات بنهاية الموسم الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وقد زادت الصادرات عبر موانئ بحر قزوين والشرق الأقصى لأكثر من المثلين في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي، لكنها ظلت عند مستويات منخفضة. وأظهرت البيانات أن الشحنات عبر بحر قزوين زادت بنسبة بلغت 113.5%، لتصل إلى 580 ألف طن، وعبر موانئ الشرق الأقصى بنسبة بلغت 158.8%، لتصل إلى 136 ألف طن.