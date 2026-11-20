تناولت الفنانة التشكيلية آلاء أحمد العمري قدرة الطفل على مواجهة العتمة باللون في لوحتها "بريشة طفل تصبح الحياة أكثر أملاً" التي عُرضت ضمن المعرض التشكيلي المصاحب لاحتفال وزارة التعليم بيوم الطفل العالمي على مسرح تعليم جدة. وأقيم الاحتفال بحضور محافظ جدة ونائب وزير التعليم ووكيلة الوزارة للطفولة ومدير عام تعليم جدة وعدد من القيادات التعليمية. ولفت المعرض انتباه الحضور بأعمال تناولت الطفولة من زوايا فنية متعددة.

يقوم تكوين اللوحة على حركة انحناء الطفل نحو مساحة داكنة ويمد إليها ريشته، فتتبع عين المتلقي حركة يده حتى تبلغ الموضع الذي يرسم فيه. ومع انحناء الرأس تتوارى معظم ملامح الطفل وتصبح حركة اليد هي التي تعبر عن تركيزه، ويبرز التباين بين المساحة الداكنة وما يحيط بها أثر الريشة داخل التكوين.

وتتوجه اللوحة إلى من يعي مفهوم النقد والتذوق الفني، وتخاطب مهارات التفكير العليا كالتحليل والتأويل لدى من مارس الفن هواية أو اشتغل بنقده. ويستطيع المتلقي أن يتأمل كيف أسندت الفنانة إلى حركة اليد التعبير عن تركيز الطفل وكيف جعلت المساحة التي يعمل فيها جزءاً من بناء الفكرة. ومن هذه العلاقة بين هيئة الطفل وأثر ريشته يكتسب عنوان اللوحة معناه.

وتتصل فكرة العمل بيوم الطفل العالمي من خلال ما يتيحه الرسم للطفل من حرية التعبير عما يشعر به. فالطفل في اللوحة منشغل بما يصنعه أمامه. وفي هذا الانشغال تظهر قدرة الخيال على أن يمنحه صورة أخرى لما يراه. هكذا تقدم العمري الأمل في فعل صغير يستطيع الطفل أن يبدأه بنفسه.

وآلاء أحمد العمري حاصلة على بكالوريوس التربية الفنية من كلية التربية بجدة وتعمل معلمة للتربية الفنية منذ عام 1434هـ. وهي مدربة مركزية في عدد من البرامج الوزارية في التربية الفنية والنشاط. وشاركت في معارض فنية محلية بجدة وأعدت عدداً من الدروس التطبيقية على مستوى تعليم جدة.

