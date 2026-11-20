تحولت أمنية بسيطة لطالبة صينية كانت تصارع سرطان الدم إلى قصة إنسانية مؤثرة، بعدما نجح معلموها وزملاؤها في تحقيق رغبتها بحضور حصة دراسية أخيرة داخل المستشفى، قبل أن تفارق الحياة بعد يومين فقط.

وشهد أحد المستشفيات في الصين هذا المشهد الاستثنائي، عندما جرى تحويل غرفة الطالبة ياو ينغبي، البالغة من العمر 18 عامًا والمعروفة باسم (بيبي)، إلى فصل دراسي مؤقت جمعها بمعلميها وعدد من زملائها.

ووفقًا لما أوردته صحيفة (ساوث تشاينا مورنينغ بوست)، كانت الفتاة تخوض منذ نحو خمس سنوات معركة طويلة مع سرطان الدم، وهو ما أبعدها عن مقاعد الدراسة وأجواء المدرسة خلال سنوات مراهقتها. ومع تراجع حالتها الصحية، بقي حلم واحد يرافقها باستمرار، يتمثَّل في العودة إلى الفصل الدراسي ولو لمرة أخيرة، والاستماع إلى شرح المعلمين ومشاركة زملائها لحظات كانت تفتقدها منذ سنوات.

وخلال أسبوعها الأخير، نقلت الطالبة أمنيتها إلى معلمتها، ما دفع إدارة المدرسة والمعلمين إلى التحرك سريعًا لتحقيقها، بعدما أصبح من المستحيل عودتها إلى المدرسة بسبب وضعها الصحي. وبالتنسيق مع المستشفى، جرى تجهيز الغرفة لتبدو أقرب إلى فصل دراسي، وزُينت بالبالونات والدمى، فيما حضر المعلمون وعدد من الطلاب للمشاركة في الحصة التي أقيمت حول سريرها. ولم يكن الهدف من اللقاء استكمال الدروس أو الاستعداد للاختبارات، بل منح الطالبة فرصة أخيرة للعودة إلى الحياة المدرسية التي حرمتها منها سنوات المرض.

وبعد يومين فقط من تلك الحصة الاستثنائية، فارقت ياو الحياة إثر مضاعفات المرض الذي لازمها لسنوات، لتتحول لحظاتها الأخيرة مع معلميها وزملائها إلى ذكرى مؤثرة تناقلتها وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت القصة تفاعلًا واسعًا، إذ رأى كثيرون فيها نموذجًا للوفاء الإنساني والدعم النفسي الذي يمكن أن تصنعه المدرسة في حياة طلابها، حتى في أصعب اللحظات.