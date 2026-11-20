انخفضت أسعار النحاس بشكل حاد اليوم، مع اتجاه الأسعار في بورصة لندن للمعادن لتسجيل انخفاضها الأسبوعي السادس على التوالي، وسط مخاوف بشأن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وتوقعات برفع أسعار الفائدة، وتراجع احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على واردات النحاس.



وانخفض سعر النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 3% إلى 12,142 دولاراً للطن، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ مارس، وتراجعت الأسعار بأكثر من 9% خلال الأسبوع الحالي.



أدنى مستوى



وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، انخفض عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة بلغت 3.6% إلى 92120 يواناً 13,806.54 دولارات للطن، بعدما لامس أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2025، وتراجع العقد بأكثر من 12% منذ بداية الأسبوع.



وفي بقية المعادن المتداولة، تراجع الألمنيوم بنسبة بلغت 0.9%، والزنك بنسبة بلغت 2.1%، والرصاص بنسبة 0.6%، والنيكل بنسبة 0.4%، والقصدير بنسبة 2.3%.



وفي بورصة شنغهاي، انخفض الألمنيوم بنسبة بلغت 0.8%، والزنك بنسبة 1%، والرصاص بنسبة 0.6%، والنيكل بنسبة 2.3%، والقصدير بنسبة 4.3%.