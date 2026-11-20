تراجعت الأسهم في الصين وهونغ كونغ تعاملات اليوم (الجمعة)، مع استمرار عزوف المستثمرين عن أسهم الذكاء الاصطناعي، رغم الطرح التاريخي لشركة «أنثروبيك»، وسط توجه متزايد نحو الأصول الآمنة. وتواجه شركات التكنولوجيا الصينية ضغوطاً متزايدة مع توسيع الولايات المتحدة قيودها على وصول بكين إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الشركات المحلية على مواصلة تطوير نماذجها وخدماتها.

نتائج فصلية

وأغلق سهم «علي بابا جروب هولدينج» تعاملات بورصة هونغ كونغ مرتفعاً بنسبة 3.48%، مخالفاً موجة التراجع التي شهدتها أسواق الأسهم الآسيوية، بدعم من نتائج فصلية قوية. وعلى صعيد سعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.21% عند 6.6773 يوان.

أكبر انخفاض

وفي أوروبا، انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية التداولات اليوم، وتتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس الماضي، مع استمرار الفتور في الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد أن فشل الاكتتاب العام الضخم لشركة أنثروبيك في تحسين ثقة المستثمرين في هذا القطاع.

علامة فارقة

وتصدر المؤشر داكس الألماني، الذي انخفض 1.3%، الخسائر في أوروبا مع استمرار إحجام المستثمرين عن شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وبلغت قيمة شركة أنثروبيك، التي بدأ تداول أسهمها بعد إغلاق الأسواق الأوروبية، نحو تريليوني دولار في أول يوم تداول لها في بورصة ناسداك؛ مما يمثل علامة فارقة في قطاع الذكاء الاصطناعي ويختبر إقبال المستثمرين على هذه التكنولوجيا.