تكبد الذهب واحدة من أعنف موجات الهبوط خلال الأشهر الماضية، بعدما فقدت الأوقية نحو 600 دولار من قيمتها في أقل من أسبوعين، لتتراجع إلى ما يقارب 3,600 دولار، وهو أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ نحو 14 شهراً، فيما بلغت خسائره نحو 30% مقارنة بالمستويات التي سجلها بعد اندلاع الحرب.



مخاوف التضخم



وبحسب تحليلات نقلتها «بلومبيرغ»، يقف وراء هذا التراجع الحاد ثلاثة عوامل رئيسية، يأتي في مقدمتها تصاعد الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً. فقد أدت الحرب إلى زيادة تكلفة الطاقة، ما عزز المخاوف من استمرار التضخم المرتفع ودفع الأسواق إلى ترقب مزيد من التشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وسط حديث بعض المسؤولين عن إمكانية رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ويشكل ارتفاع الفائدة تحدياً مباشراً للذهب، إذ إن المعدن الأصفر لا يوفر عائداً دورياً للمستثمرين مثل السندات أو الودائع النقدية، ما يجعل الاحتفاظ به أقل جاذبية في بيئة نقدية تتسم بارتفاع العوائد. ومع كل إشارة إلى تشديد إضافي من الفيدرالي، تزداد الضغوط البيعية على المعدن النفيس.



تغطية خسارة الأسهم



العامل الثالث تمثل في التراجع الحاد الذي شهدته أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، حيث اضطر عدد من المستثمرين إلى بيع جزء من حيازاتهم من الذهب لتوفير السيولة وتغطية خسائرهم في أسواق الأسهم. كما ساهمت عمليات جني الأرباح والبيع المضاربي المكثفة في زيادة وتيرة الهبوط، ما شكل العامل الثالث في موجة التراجع الأخيرة.



اقتناص الأسعار المتراجعة



ورغم حدة الانخفاضات، بدأت بعض المؤشرات تظهر عودة مشترين إلى السوق لاقتناص الأسعار المتراجعة، حيث ارتفع الذهب مجدداً إلى نحو 3,755 دولاراً للأونصة خلال تعاملات 19 نوفمبر 2026. وبينما يرى بعض المستثمرين أن المستويات الحالية قد تمثل فرصة شراء جذابة، يبقى الاتجاه المقبل للذهب مرهوناً بمسار التضخم وقرارات الفيدرالي الأمريكي، وما إذا كان البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية أو يقترب من إنهاء دورة رفع الفائدة.



أكبر انخفاض أسبوعي



وانخفضت أسعار الذهب اليوم، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس بضغط من قوة الدولار والتوقعات المتزايدة برفع الفائدة الأمريكية. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.94% إلى 3,555 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل سبتمبر 2025. ونزلت كذلك العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.3% إلى 3,561 دولاراً، وعلى مدار الأسبوع، تراجع المعدن النفيس بنحو 8.5%، في أكبر انخفاض أسبوعي له منذ مارس الماضي.